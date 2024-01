"Estoy en la bañera muerto": el manuscrito que dejó el funcionario porteño antes de su muerte

En el marco de la investigación en marcha para esclarecer las circunstancias en que falleció Carlos Pedrini, el funcionario del gobierno porteño hallado muerto el último martes en su domicilio, encontraron en su casa una nota manuscrita que estaba pegada en una puerta de vidrio y contenía un impactante mensaje, sin especificar el destinatario. El domingo pasado, el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) había sido denunciado por presunto abuso sexual de 2 jóvenes. Su sobrina es una de las denunciantes.

“Estoy en la bañera muerto, antes de entrar sacá toda la plata y después recién llama a la poli. Perdón por lo que te toca en esto, te quiero y gracias por todo”, decía la nota atribuida a Pedrini. El material fue publicado en La Nación y constituye uno de los últimos hallazgos tras las pericias realizadas en el inmueble del fallecido.

Si bien el texto no especifica el destinatario del mensaje, la hipótesis preliminar apunta hacia el chofer personal de Pedrini, por tratarse de una de las personas de "confianza" del funcionario. Además, fue este chofer quien se contactó con el 911 para reportar el trágico suceso.

Por otro lado, se realizó la autopsia, cuyos resultados determinaron que la causa de la muerte del funcionario de la Ciudad fue “asfixia mecánica por compresión de cuello”.

Carlos Pedrini.

Alcohol, pastillas y juegos sexuales: detalles de las dos denuncias contra Pedrini

El domingo 21 de enero, Pedrini había sido denunciado por abuso sexual por su sobrina a raíz de un episodio que habría ocurrido el 19 de enero en el marco de una "fiesta" organizada en "La Biblioteca" sobre la calle México en el barrio porteño de San Telmo.

Según la denuncia, la sobrina del funcionario y una amiga de ella fueron invitadas al evento por Pedrini, quien de acuerdo con la denunciante les suministró alguna bebida alcohólica y luego se sintieron mareadas, por lo que sospechan que el titular del IVC les metió droga en sus bebidas.

También fue acusado de haberle ofrecido pastillas sintéticas a las jóvenes y ellas "accedieron a consumirlas”.

Como ambas empezaron a sentirse mal, Pedrini -según denunciaron- las llevó a su domicilio, les siguió ofreciendo alcohol y las invitó a jugar un juego de preguntas y respuestas de índole sexual.

Tres monjas fueron condenadas por abuso sexual y tratos "antinaturales" contra menores en Escocia

La denunciante agregó que a continuación Pedrini la abrazó y se desnudó parcialmente. Ante la reacción negativa de las jóvenes. el hombre se encerró en el baño y más tarde se ofreció para llevarlas en su auto.

La denuncia por abuso fue hecha ante el fiscal de instrucción Leo Gómez Barbella, quien días más tarde recibió con el mismo relato la denuncia de la amiga de la sobrina del exfuncionario.

“Adentro del boliche que me tocaba la pierna, los brazos y me bajaba el vestido o hacía algo con mi vestido, pero más no me acuerdo porque estaba muy mal pero se que me tocó mucho. Yo quería pedir ayuda pero no me salían las palabras, no me acuerdo del todo pero si se que en todo momento me ponía cosas en la boca y yo le decía que no”, relató la joven que asistió al boliche por invitación de Pedrini.

Luego del encuentro en San Telmo, el acusado le habría enviado mensajes con el siguiente texto: “linda personita y hermosa mujer gracias por venir hoy”. Sin embargo, la joven no respondió y decidió bloquearlo.

Citaron a testigos a declarar por la denuncia de explotación sexual contra Mike Jeffries

“Decile a tu amiga que me conteste”, le habría escrito el funcionario porteño a su sobrina, según trascendió en el marco de la investigación.

De acuerdo con fuentes judiciales, un día antes de su fallecimiento Pedrini sido notificado de la prohibición de acercamiento a su sobrina.

El funcionario fue encontrado ahorcado en su domicilio por lo que la principal hipótesis de los investigadores es un suicidio por motivos que se investiga si están vinculados o no a las denuncias de abuso sexual que previamente recibió él.

La Fiscalía ya ordenó el secuestro del teléfono celular encontrado en la casa del fallecido funcionario así como dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, que se halló en el lugar.

Josef Fritzl, el "Monstruo de Amstetten", tiene demencia y podría obtener la libertad condicional

Un oficial es investigado por "tentativa de hurto" en el domicilio de Pedrini

Un oficial primero de la Policía de la Ciudad fue separado de la fuerza, tras ser acusado de robar dinero en la vivienda a la que acudió tras la muerte de un funcionario porteño en el barrio de Parque Chacabuco.

Fuentes policiales revelaron a la agencia de Noticias Argentinas que todo se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 7B acudió a una vivienda situada en la calle Pumacahua al 600 tras constatarse la muerte del presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Carlos María Pedrini.

Mientras se llevaban a cabo las actuaciones, el subcomisario a cargo estaba por entrar a la casa cuando vio que la ex pareja y el ex cuñado de Pedrini increpaban a un uniformado.

"Devolvé lo que te estás llevando", le dijeron al oficial y enseguida le dijeron al subcomisario que este efectivo ocultó dinero dentro de su chaleco antibalas y al ser sorprendido por los denunciantes volvió a entrar a la vivienda para dejar el dinero.

Escándalo en Kentucky: una ayudante de profesor mantuvo relaciones sexuales con adolescentes y los "sobornó" con alcohol

El magistrado interviniente imputo al policía por "tentativa de hurto", pero no dispuso su detención.

Pedrini fue hallado muerto el martes en su domicilio del barrio porteño de Parque Chacabuco.

Así lo informó NA de fuentes oficiales, luego de que personal policial y del SAME constataran el fallecimiento.

Luego de un llamado al 911 se confirmó la muerte del funcionario porteño, de 48 años, y se inició una causa por averiguación de causales de muerte a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional número 32.

El titular del IVC padecía cáncer de tiroides y su cuadro, a la luz de un diagnóstico médico reciente, era irreversible.

"El Gobierno de la Ciudad Buenos Aires lamenta informar que en el día de hoy fue encontrado sin vida Carlos María Pedrini, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad", indicó la Ciudad.

Carlos Pedrini junto a Horacio Rodríguez Larreta y Carolina Stanley.

En un comunicado, explicó que "Carlos María Pedrini era un político argentino, perteneciente al partido Propuesta Republicana (PRO)".

"Ingresó en la función pública en 2004. Trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social bajo las gestiones de María Eugenia Vidal y Carolina Stanley. En 2015 fue designado Secretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación", detalló el Gobierno porteño.

"En 2018 asumió como Secretario de Articulación de Política Social del nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En 2020 fue designado como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). En 2022 asumió la Secretaría de Bienestar Integral de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se destacó por su capacidad de gestión en los barrios populares de la ciudad y articulación con movimientos sociales", detalló la Ciudad.

Y completó: "Desde septiembre de 2023 se desempeñaba como presidente del Instituto de Vivienda de la CABA (IVC)".

CA/ ds