Kevin Bacon furioso con una hamburguesería argentina que usó su nombre: “Voy a hablar con mis abogados”

El actor estadounidense Kevin Bacon visitó el programa de Jimmy Kimmel (Late Night with Jimmy Kimmel) y descubrió que en Argentina existe una cadena de hamburgueserías con su nombre y su rostro en el logo, dato que desconocía. Lejos de parecerle algo gracioso o anecdótico, Bacon no disimuló su incomodidad y realizó una advertencia que alarmó a la compañía.

“Este es un restaurante de comida rápida en Argentina, y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good”, le comentó el conductor mientras le mostraba fotos y las redes sociales del local. “Claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto”, reclamó el protagonista de Footloose y señaló que “no era una buena foto”.

A pesar de que Kimmel intentó suavizar el momento con bromas tras el evidente malestar del actor, Bacon sostuvo su postura y advirtió: “Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo”.

Una vez que la entrevista se volvió viral, la hamburguesería no tardó en tomar medidas al respecto. La misma ya no figura más en redes sociales con su nombre original, la cuenta de Instagram “KevinBacon.FastGood”, en la que tenían más de 45 mil seguidores, ya no se encuentra disponible y así tampoco su sitio web oficial.

Un ex actor de Cebollitas se presentó en La Voz Argentina pero no salió como esperaba: qué pasó

La marca puede encontrarse ahora bajo el usuario “KB.FastGood” y su logo, el cual utilizaba el rostro del actor, fue reemplazado por un dibujo de papas fritas, hamburguesas y las letras KB.

A pesar de los evidentes cambios que fueron producto de las declaraciones de Bacon, los propietarios de la cadena de hamburgueserías aún no se han pronunciado públicamente con respecto a lo sucedido y a los dichos del actor.

AS/fl