Kicillof hace enroques y crea más carteras: Sileoni a Educación y Agustina Vila a la Secretaría General

Aunque el mes final del año parece más asociado a balances que relanzamientos, el gobernador Axel Kicillof anunció este jueves en Pilar movimientos importantes en su gabinete, creando además tres nuevas carteras que servirán para que el desembarco de nuevos funcionarios no implique, inexorablemente, el alejamiento de alfiles propios. El mandatario provincial oficializó que el ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, desembarcará ahora en esa área a nivel bonaerense, mientras que la nueva cartera de Ambiente será encabezada por Daniela Vilar, y la subsecretaría de Transporte se convertirá en Ministerio, a cargo de Jorge D’Onofrio. Asimismo, Kicillof destacó que recuperará rango el Instituto Cultural de la Provincia, que había sido absorbido en su momento por el Ministerio de Producción, y estará ahora en manos de Florencia Saintout, que veía vencer en estos días su mandato como diputada provincial.

Agustina Vila, funcionaria muy cercana a Kicillof, no quedará sin embargo fuera de la administración, porque en un movimiento parecido al que ocurrió cuando el ex jefe de gabinete provincial Carlos Bianco debió dejar ese cargo en manos del intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, el gobernador moverá a la ex directora de Cultura y Educación a la Secretaría General de la Gobernación. Bianco en su momento siguió vinculado al poder provincial como jefe de asesores del mandatario. Ese movimiento de Vila afectará al actual Secretario General, Federico Thea, que a su vez irá al Tribunal de Cuentas de la provincia,

Esos cambios fueron anunciados por Kicillof en un acto que encabezó en Pilar, ocasión en la que presentó además una batería de medidas que, aseguró, ayudarán a "la reconstrucción de la provincia en los próximos 6 años". La cuenta es simple, además de los dos que le quedan de gestión, esbozó planes para la gestión hasta 2027, lo que alentó a quienes lo consideran candidato a ir por la reelección en el ámbito bonaerense.





Kicillof señaló que la creación de los nuevos ministerios “es para jerarquizar esas áreas”, calificó a su gabinete como un "equipazo” y dijo que “es tiempo de dar la vida por esta provincia, porque los bonaerenses no la están pasando bien”.

Sileoni, abogado y profesor de Historia egresado de la UBA, con una especialización en Gestión Educativa, fue ministro de Educación nacional entre 2009 y 2015, además de ser un reconocido docente desde hace 25 años en la UBA y en la Universidad Nacional de Hurlingham. Expositor en Foros y Congresos, representó al país en España, Japón, Chile, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Uruguay, es autor de numerosos capítulos de libros y trabajos publicados en diarios y revistas nacionales y extranjeras.



Por su parte, la actual diputada nacional y licenciada en Ciencia Política Daniela Vilar llegará al nuevo Ministerio de Ambiente, mientras que el exlegislador y abogado massista Jorge D'Onofrio será nombrado en la cartera de Transporte, que dejará atrás su condición de subsecretaría para convertirse en otro asiento del gabinete provincial.





Para crear tanto la cartera de Ambiente como la de Transporte, deberá sancionarse en la Legislatura una modificación a la actual Ley de Ministerios, mientras que el pliego de designación de Sileoni requiere del acuerdo del Senado.



Al anunciar su nombramiento, se indicó que Vilar realizó un posgrado en Desarrollo Local y Economía Social en FLACSO y es Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, fue concejala del municipio de Lomas de Zamora y representó a Argentina en encuentros ambientales internacionales.



Por su parte, D'Onofrio ocupó los cargos de director de Deporte Social y director provincial de Deportes de la provincia; fue director de Relaciones Institucionales y director General de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense y director nacional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación. Fue diputado y senador bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura de la Provincia.

En cuanto a la exdiputada Saintout, es una de las voces más fervorosas del kirchnerismo en la provincia, doctora en Ciencias Sociales (FLACSO) y Magíster en Ciencias de la Comunicación (UIA, México). Dirigirá el Instituto Cultural y en su caso se destacó que realizó un posdoctorado en Comunicación y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y fue directora provincial de Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.



Se desempeñó también como decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde es titular de la cátedra de Estudios de la Comunicación en América Latina y se desempeña como docente de Comunicación y Recepción y Culturas Juveniles y Comunicación. Asimismo, su largo camino en la administración pública incluye un paso como concejal en el municipio de La Plata, además de su gestión como diputada provincial, y también se desempeñó como titular del Consejo de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la provincia de Buenos Aires.



Las modificaciones en el gabinete anunciadas este jueves se suman a las que ya había realizado Kicillof tras las elecciones primarias, cuando debió incorporar a Insaurralde como jefe de Gabinete ante el reves electoral en las PASO; al jefe comunal de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini en Infraestructura y a la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez al frente de la cartera de Gobierno.

