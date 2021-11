Kyle Rittenhouse, el joven que mató a dos hombres en una protesta de Black Lives Matter, fue absuelto en EEUU

En un juicio que mantuvo en vilo a los Estados Unidos, el joven Kyle Rittenhouse, que mató con un rifle semiautomático a dos personas e hirió a una tercera al margen de manifestaciones antirracistas en agosto de 2020 en el estado de Wisconsin, fue absuelto este viernes, luego de un largo proceso que dividió al país entre quienes apoyan el uso de armas de fuego y el movimiento Black Lives Matter.

Los doce jurados declararon a Rittenhouse, un joven blanco de 18 años, "no culpable" de las cinco acusaciones que pesaban en su contra, incluyendo asesinato, en el cuarto día de sus deliberaciones.

Rittenhouse, que se enfrentaba a una pena de cadena perpetua, afirmó haber actuado "en defensa propia". Mientras se leía el veredicto, sollozó antes de salir rápidamente de la sala del tribunal.

En el exterior del recinto se escucharon los gritos de alegría de los partidarios de Rittenhouse.

Luego de conocida la sentencia, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que se sentía "preocupado y con ira" por la absolución, pero en un comunicado, pidió a los estadounidenses respetar la decisión del tribunal. "Llamo a todos a expresar sus opiniones pacíficamente, respetando las leyes".

En cambio el ex mandatario republicano Donald Trump, que ya había defendido públicamente al Rittenhouse tras el tiroteo, le dio de nuevo su apoyo el viernes por la noche. "Felicidades a Kyle Rittenhouse por ser declarado INOCENTE", dijo Trump en un comunicado difundido por su portavoz. "Si eso no es defensa propia, nada lo es", añadió.

Para evitar protestas sociales, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, pidió a 500 soldados de la Guardia Nacional que estén listos para intervenir.

Biden ofreció el respaldo de las fuerzas federales. Un puñado de personas expresaron ante el tribunal su indignación. "Culpable, culpable, el sistema es doblemente culpable", gritaban . "Es un día triste para Estados Unidos", dijo Will Díaz, un obrero de 44 años.

El 23 de agosto de 2020, esta ciudad de la región de los Grandes Lagos fue escenario de revueltas luego de que policías hirieran gravemente a un joven negro, Jacob Blake, a quien dispararon por la espalda durante un intento de arresto.

Rittenhouse, que entonces tenía 17 años, se dotó de un rifle semiautomático y se sumó a grupos armados que decían actuar para "proteger" los comercios. En circunstancias confusas, abrió fuego, matando a dos hombres e hiriendo a un tercero.

"No hice nada malo, solo me defendí", alegó el joven sollozando durante el juicio, y aseguró que disparó después de haber sido perseguido y atacado por los tres hombres, también blancos. El acusado era "un turista del caos" que "buscaba excitación" y "voluntaria y conscientemente se puso en una situación peligrosa", replicó el fiscal Thomas Binger en su acusación.

Durante las dos semanas que duró el juicio, Rittenhouse compareció libre, luego de que su allegados pagaran un fianza de dos millones de dólares.

El joven se ha convertido en referente para círculos de derecha según los cuales la gran movilización contra la violencia policial del verano boreal de 2020 fue obra de "antifascistas" o "anarquistas". Así, ha sido calificado de "héroe" por los medios de comunicación ultraconservadores y, el viernes, varios legisladores republicanos saludaron su liberación. "Se hizo justicia", tuiteó el senador por Wisconsin Ron Johnson:

I believe justice has been served in the Kyle Rittenhouse trial. I hope everyone can accept the verdict, remain peaceful, and let the community of Kenosha heal and rebuild.