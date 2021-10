L-Gante respondió a la concejala rosarina que criticó que fuera declarado "visitante distinguido"

La gira nacional de L-Gante motivó un sinfín de reacciones, entre la que destaca la ferviente oposición de una concejala rosarina a la propuesta de nombrar a Elian Valenzuela “visitante distinguido” de la ciudad santafesina, debido al "tono machista" de algunas de sus letras en vistas de la emergencia del Ni Una Menos por el fin de la violencia de género.

"¡Nosotros nos cagamos de risa!", señaló Elian 'L-Gante' Valenzuela en relación a los argumentos de la concejala Daniela León en medio del debate por la distinción del cumbiero, en el marco de su concierto el próximo 10 de octubre en el Estadio Cubierto de Newell 's Old Boys de Rosario.

En este sentido, el músico le manifestó a Teleshow que "toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama", respecto a las críticas al contenido misógino de algunas de sus canciones y agregó: "Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición".

Algo similar manifestó su mamá, Claudia Valenzuela, quien dijo que "todo el mundo tiene derecho a opinar", y que a "no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música" de su hijo.

"En cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elian no estaría donde está", opinó.

L-Gante fue reconocido "visitante distinguido" de Rosario "por haber creado el género ‘cumbia 420′ que revolucionó la industria cultural".

La concejala rosarina citó frases de L Gante en el debate municipal y fue viral

La propuesta de nombrar a L-Gante "visitante distinguido" generó un debate en el Concejo municipal de Rosario, en el que la legisladora de Juntos por el Cambio, Daniela León se opuso debido a que las letras del artista "fomentan la violencia de género", en sintonía con el movimiento de mujeres y el grito Ni Una Menos.

"Yo no voy a votar la distinción de Elián Ángel Valenzuela, porque sus letras ejercen violencia simbólica de género", expuso la concejala al tomar la palabra de la Unión Cívica Radical en la ciudad santafesina.

En este sentido, León apuntó contra la impulsora de la propuesta Caren Tepp, del espacio Ciudad Futura. "La concejala Tepp es nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión de Feminismos", detalló.

En tanto, para fundamentar su voto en contra la legisladora local citó las propias letras del músico impulsor del la "Cumbia 420 pa' los negros", incluso leyó algunos fragmentos en el recinto, un momento que -por lo bizarro- se viralizó en las redes sociales.

En tiempos de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, bregamos por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y creemos sin parpadeos que las letras de L-Gante ejercen violencia simbólica contra las niñas y jóvenes. pic.twitter.com/lPShBtsNov — Daniela León (@DanielaLeonTW) September 30, 2021

"Pa’ ese culo necesito un flete /Puta, vamo’ al baile y lustramo’ los Pepe’", relató León en referencia a la canción "Tinty Nasty", que cuenta con decenas de millones de reproducciones en YouTube. A su vez, destacó un fragmento de "Alta Data": "Me bajaron alta data, que hay un par de gata’/ No vale nada toda la plata/ Si tiene novio ni se rescata".

"Precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género", comentó la concejala.

Lo cierto es que más allá de las críticas finalmente el Concejo Municipal de Rosario aprobó el nombramiento del artista como "visitante distinguido" de la ciudad santafesina por nueve votos a favor y siete en contra.

