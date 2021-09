Agredieron a L-Gante en la puerta de la clínica donde nació su hija

El cantante argentino L- Gante se convirtió en papá junto a su novia Tamara Baez, pero a las pocas horas. el momento de felicidad se vio empañado, porque el artista denunció por redes sociales que fue agredido en la puerta del hospital donde nació su hija, Jamaica.

"Vine a ver a mi hija al hospital de Luján y por ser de Rodríguez, entre toda la gente que estaba haciendo el aguante, afuera uno, dos ‘logis‘¨que estaban ahí, altos personajes, les pintó los barra bravas, no se qué onda", expresó el músico a través de su cuenta de Instagram, mediante un video.

Y continuó: "No puede ser, gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios, entre ciudad, no puede ser, no hay que ser así de fantasma. La diferencia no va perri, somos todos seres humanos"

El trapero avisó en las redes sociales que iba a dejar poquito tiempo la historia "porque estoy para otras cosas”. “Pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”, agregó.