La Asociación Civil “El Otro Me Importa” le cumplió el sueño a un chico con tratamiento oncológico

La bisabuela de Benjamín Tomás Vallejos, de 11 años, le regaló la PlayStation 4 para que su tratamiento en el Hospital Materno Infantil de San Isidro por una Leucemia Mieloide Aguda sea lo más llevadero posible. Lo concreto de esta situación es que de tanto usarla en la internación, la misma empezó a sufrir problemas técnicos que impedían su correcto funcionamiento. Sus papás se contactaron con la Asociación Civil “El otro Me Importa” y le comentaron lo ocurrido.

El sueño de Benjamín Vallejos era poder reparar la consola, pero su familia no contaba con el dinero para poder hacerlo. Desde la Asociación conocieron su pasión por jugar a la Play y en el marco de la Copa Amarillo X Ellos lo invitaron a participar de la competencia a beneficio, que se realizará del 1 al 15 de febrero con transmisiones en vivo de los partidos desde los estudios de Peek Latam con relatores profesionales e invitados especiales, pero había un problema más.

Vallejos les contó que no tenía el Fifa 22 para poder participar del mencionado torneo y desde la Asociación se encargaron de contarle la historia al equipo de esports Maycam Evolve quienes no dudaron en invitarlo a que conozca su Gaming House. Además, una vez presente en el lugar pudo jugar junto a los players profesionales del club, quienes le regalaron la camiseta y desde el Otro Me Importa le arreglaron la consola y lo sorprendieron con el Fifa para que pueda jugar.

“El torneo da visibilidad a una iniciativa que hacemos desde la Asociación Civil durante todo el año, que es entregar kit de consolas de videojuegos a hospitales para que los chicos que estén hospitalizados puedan jugar durante el tratamiento. Además, invitamos a cada uno que tenga una consola, joysticks o juegos que no use a que se acerque a nosotros y lo done para hacer feliz a cualquier niño que esté padeciendo una situación similar”, indicó la fundadora Carina Cohen.