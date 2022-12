La diseñadora Olga Naum dejó una carta antes de morir

La diseñadora Olga Naum, de 74 años, fue encontrada muerta en la habitación del hotel en el que se hospedaba en Recoleta el sábado pasado. Junto a ella había una carta en la que dejó escrito difíciles momentos que le tocó vivir. Su familia había denunciado su desaparición.

A Naum la encontraron los empleados del hotel cuando fueron a buscarla para que se retirara, ya que había terminado su estadía. La mujer estaba en la habitación sin signos vitales y junto a ella había dos blisters vacíos de clonazepam, una botellita de clonazepam líquido y sobre la mesa de luz una recorte periodístico y una carta de despedida dirigida a sus familiares. Por el momento todo indicaría que se trató de un suicidio.

Según trascendió, en la carta se detallaban difíciles momentos familiares como la muerte de un nieto de ella al caerse por el hueco de un ascensor y el fallecimiento de su hermano.

Además de esas desgracias, el 22 de junio de 1984 el clan Puccio (la banda criminal liderada por Arquímedes Puccio) había intentado secuestrar al empresario Emilio “Milo” Naum, hermano de la diseñadora fallecida.

Sin embargo, el episodio más duro que le tocó vivir a Naum fue hace ocho años cuando uno de sus nietos falleció en un accidente con un ascensor. Otro suceso más reciente, que detalla la carta de la diseñadora fue un homicidio ocurrido el domingo de la semana pasada en Saladillo, donde mataron al hijo de una concejala.

Esto último se relaciona con la diseñadora ya que uno de sus nietos es señalado como el homicida y, por el mismo hecho, su hijo, Ezequiel Emilio Salgado, de 46 años, también está detenido. Él era el propietario de la pistola con la que gatillaron contra la víctima, y la carátula en su contra es por tenencia y portación ilegal de arma de guerra, ya que en su camioneta llevaba un revólver Smith & Wesson calibre 38.

Del éxito en la moda a ser víctima del clan Puccio: quién era Olga Naum, la reconocida diseñadora que hallaron muerta



Olga Naum, además de la moda amaba los viajes, los caballos y la pintura

Una de las actividades que con más frecuencia realizaba Olga era viajar. En sus redes sociales es posible encontrar distintas fotos que la diseñadora compartió en diversos puntos del planeta, a veces acompañada por su familia y otras por sus amigas. Mientras trabajaba, visitaba París dos veces al año y también Milán.

"Me encanta viajar. Me compro zapatos, carteras, bijou. Compro algunos diseños para que vean cómo es el entalle. Busco moldería. No soy compradora compulsiva. Cuando viajo, me pega lo que me gusta", explicó.

Otro de sus hobbies era andar en caballo. "Vivo en el caballo. Tengo un paso peruano que me encanta. Es muy lindo, eso me hace sentir libre. Me gusta estar en contacto con la naturaleza", comentó.

También le gustaba pintar, actividad que sentía que la "hacía volar". En ese sentido, en sus redes sociales compartía fotos de las diversas obras que creaba. La última que publicó en su cuenta de Facebook data del pasado 22 de noviembre, con un mensaje que decía: "Nadie sabe con certeza… qué hay, más allá… Se me ocurrió, pintar algo.. para que cada uno... interprete su parecer".

