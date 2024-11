La esposa de Lula le dedicó un "fuck you" a Elon Musk en la previa del G20: qué dijo el empresario

"¡Fuck you, Elon Musk!". La primera dama de Brasil, Rosangela "Janja" da Silva, abrió una polémica este sábado al insultar al multimillonario dueño de X y próximo integrante del gobierno de Donald Trump, apenas a dos días de la cumbre del G20 en Rio de Janeiro.

Al intervenir en un panel sobre desinformación y fake news durante el G20 Social, "Janja" defendió la necesidad de reglamentar las redes sociales. En ese momento, se escuchan unos ruidos que no se identifica de donde vienen, la esposa de Lula mira hacía arriba e ironiza "creo que es Elon Musk", se agacha y vuelve a levantarse riendo, para agregar "yo no tengo miedo de ti... ¡Fuck you, Elon Musk!".

El video de ese suceso, que dura apenas segundos, se viralizó en redes y la etiqueta "Primeira Dama" se convirtió en una de las tendencias de redes.

La respuesta de Musk al "Fuck You" desde Brasil

En un comentario en la cuenta en X, Musk respondió a un posteo que mostraba a Rosangela insultándolo con el "jajaja" que se usa en redes para graficar carcajadas, aunque luego deslizó ya en tono político que "ellos van a perder la próxima elección".

Además de las risas, el también propietario del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, nombrado por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump encargado de un departamento de "eficiencia gubernamental", mostró cierta cautela, ya que mantiene con Brasil una relación complicada, que incluso llevó a que la Corte Suprema de ese país suspendiera a la ex Twitter por varias semanas.

Musk debió agar millones de dólares de multas y otras sanciones para que su red vuelva a operar en Brasil, y a la vista de que la esposa de Lula se ríe con el insulto, en claro tono de broma, el megamillonario se lo tomó de la misma manera, sin darle mayor entidad al asunto.

El que intentó facturarle a la primera dama ese insulto fue el expresidente Jair Bolsonaro, que señaló en sus redes "ya tenemos otro problema diplomático". Incluso uno de sus abogados se preguntó sobre las posibles consecuencias del discurso de la primera dama brasileña ante el futuro gobierno estadounidense.

"Si Brasil sufre sanciones por parte de Estados Unidos por cuenta de esas declaraciones irresponsables y absolutamente gratuitas, ¿qué va a pasar? Está insultando a un ministro de Estado estadounidense. ¿Qué pasa con la promoción de la incitación al odio?", escribió en el antiguo Twitter Fabio Wajngarten.

AFFP/HB