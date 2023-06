La nueva fórmula de Vamos San Juan: Rubén Uñac - Cristian Andino

En la tarde del lunes 5 de junio, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dio a conocer la nueva fórmula a gobernador y vicegobernador de la subagrupación Vamos San Juan, frente San Juan por Todos: Rubén Uñac - Cristian Andino, que competirá en las elecciones provinciales el próximo 2 de julio de 2023.

Ese día, los sanjuaninos y sanjuaninas sólo elegirán esta categoría, luego de que la Corte Suprema suspendiera la elección a gobernador programadas para el 14 de mayo, dejando efectiva la elección de intendentes, concejales y diputados provinciales. En esa votación, la subagrupación Vamos San Juan ganó en la mayoría de los departamentos de la provincia.

El primer orador fue Sergio Uñac quién después de dar las gracias a los presentes y a todos los partidos y agrupaciones que conforman el frente, aseguró que “esta es una noche muy importante para fortalecer desde San Juan las autonomías provinciales, y me parece que eso es lo que han vulnerado con una resolución que nada tiene que ver con la voluntad del pueblo sanjuanino”.

Luego pidió un fuerte aplauso para Rubén Uñac y Cristian Andino “que son la garantía de continuidad de este proyecto político en la provincia de San Juan”.

El gobernador mencionó que, en el camino a su exilio en Chile, Domingo Faustino Sarmiento dejó testimonio de un concepto que trascendió al tiempo y a la coyuntura ‘las ideas no se matan’. “Estas últimas semanas, todos los sanjuaninos hemos sido víctimas de un proceso absurdo, absolutamente ajeno a nuestra provincia y ajeno a nuestros intereses, un asunto directamente ligado a obstruirnos la posibilidad de que elijamos democrática y autónomamente en la provincia de San Juan”.

Añadió que “la peor expresión en materia de judicialización de la política se hizo presente en nuestra provincia privando a los sanjuaninos de votar libremente por un proyecto que hizo a San Juan crecer y que fue elegido y ratificado el 14 de mayo gracias a cada sanjuanino y sanjuanina”.

El gobernador manifestó que se ha preguntado en reiteradas oportunidades qué es lo que le molestó a la Corte Suprema de Justicia para actuar como actuó. “¿Que nuestra provincia lidere en materia de construcción de viviendas?, ¿que la obra pública se expanda en cada rincón?, ¿que construyamos cada vez más escuelas y hospitales en todo el territorio provincial?, ¿que sigamos desarrollando un modelo virtuoso en materia de ampliación de nuestra matriz productiva? Les molesta la inclusión que se ha dado en todo el territorio provincial, vaya si no ha sido materia de análisis cada una de las erradicaciones que le ha permitido a quien no vivía bien vivir mejor dentro de esta provincia.

Quizás le molesta que seamos la región de mayor atractivo para la inversión minera en toda Latinoamérica, o quizás le ha molestado que lideremos el desarrollo energético con nuestra energía solar; o tal vez quizás les molesta que sea una provincia justicialista la que haya alcanzado estos logros que acabo de mencionar. A lo mejor la cuestión sea más política que judicial y eso lo vamos a resolver el próximo 2 de julio yendo masivamente a las urnas a acompañar a este modelo”, dijo Uñac.

El mandatario repitió que lo resuelto por la Corte daña los pilares del régimen republicano y federal constituyendo un fallo que no alude en ningún párrafo a alguna norma derivada de la Constitución provincial que le impida ser candidato a Sergio Uñac. “Ellos mismos lo dicen en el fallo, que este candidato a gobernador no estaba impedido por la Constitución provincial, pero aplicaron una norma para limitar la voluntad expresada el 14 de mayo en San Juan”.

Uñac destacó que siempre le habló claro a los sanjuaninos y a las sanjuaninas y esta vez no sería la excepción. “La Corte ha tomado una decisión política, una decisión política y lo repito, que busca encuadrar mi candidatura como un supuesto reeleccionista que no me corresponde, pero paralelamente ese mismo fallo admite que, aunque estoy habilitado por la Constitución provincial para ser candidato ellos se basan en la Constitución Nacional. Los sanjuaninos demostramos que somos mansos, pero que no somos estúpidos, por eso tenemos la convicción de que nuestro proceso electoral fue manchado por una decisión inoportuna rodeada de subjetividades, desconsiderada, con dirigentes nacionales en connivencia con candidatos de San Juan que fueron a conseguir en Buenos Aires lo que no pueden conseguir con el voto popular en la provincia de San Juan”, aseguró.

Dirigiéndose a todo el pueblo de San Juan, Uñac destacó que “es un orgullo ser el gobernador de los sanjuaninos y seguiré trabajando por la provincia desde el lugar que me toque, como lo vengo haciendo desde hace muchos años. Poniendo la pasión con la que día a día todos seguimos construyendo este círculo virtuoso y de crecimiento. Los resultados obtenidos merecen respeto, nuestro trabajo merece respeto, San Juan merece respeto que ha sido vulnerado por una medida extemporánea e ilegítima”.

También tuvo palabras de elogio para los candidatos de la nueva fórmula. “Cristian es ejemplo de un municipalismo ordenado, transparente y transformador. Viene de un departamento de muchos sueños cumplidos y sé que tiene los valores necesarios para el rol que buscará desempeñar.

A Rubén no hay que explicarlo, no voy a hablar de la carrera política y el compromiso de Rubén para con San Juan y para con este modelo, porque nosotros y todos los sanjuaninos lo conocen, saben que es garantía de este Modelo San Juan y de la defensa de los intereses de todos los sanjuaninos. ¿Por qué confío en él? Porque lo conozco desde hace 53 años, que son todos los que tengo”, bromeó Uñac.

Agregó que Rubén es una persona íntegra, que se entrega por los objetivos de todos los sanjuaninos. “El trabajo, el esfuerzo y el futuro de 800.000 sanjuaninos y sanjuaninas no pueden ser anulados por un grupo de jueces y dirigentes opositores tomando decisiones a 1200 km de nuestra querida provincia. Hoy comienza una nueva etapa, soy consciente de que esto es así, hoy comienza una nueva etapa en San Juan. Los convoco a seguir trabajando con más fuerza que nunca, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón para defender lo nuestro. El próximo 2 de julio, de la mano de Rubén y de Cristian, vamos a volver a defender y ratificar el rumbo que los sanjuaninos elegimos para una provincia que es modelo y que no ha parado de crecer.

La libertad de los pueblos no se cancela, el esfuerzo de los sanjuaninos no se ignora, y nuestras ideas no se matan. Gracias, los abrazos desde el corazón, a trabajar para que este 2 de julio triunfe San Juan”, cerró el gobernador.

Rubén Uñac

Rubén Uñac es actualmente senador nacional por San Juan con mandato hasta diciembre de 2023, fecha en la que aspira convertirse en el nuevo gobernador de San Juan.

Los números lo alientan: en las elecciones del pasado 14 de mayo, la fuerza política a la que pertenece logró 14 intendencias, y en términos legislativos obtuvo 23 de las 36 bancas sometidas a votación en la Cámara de Diputados.

“Las circunstancias de la vida me ponen hoy acá en este lugar, porque tengo el apoyo del gobernador de la provincia, el apoyo del candidato a vicegobernador y el de todos ustedes. Pero no es el apoyo a mí persona, es el apoyo a San Juan, a nuestro movimiento, a nuestro pueblo. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el proyecto de Sergio, empezamos hace muchos años y éramos los dos. Y miren a dónde llegó Sergio, con mucha convicción, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con ideas claras, con una visión increíble de lo que quería para San Juan. Él lo logró, lo logramos todos, con todos ustedes, y estamos aquí para defender este Modelo San Juan, este proyecto político, económico y social que hemos defendido todos y que vamos a seguir haciendo”.

Agregó que sería muy fácil irse a su casa, “pero no lo voy a hacer, tengo una entrega absoluta a mi partido, a mi frente, a nuestro movimiento y a nuestra gente, y estoy convencido. Pero además estoy tranquilo y feliz, sin embargo, yo no estoy celebrando nada porque hemos pasado los días más difíciles, ustedes y nosotros, pero en lo personal han sido muy duros”, confesó Rubén.

}El senador aseguró que lo que viene ahora es reafirmar el triunfo, reivindicar la figura del gobernador con el apoyo de todos los sanjuaninos.

"Tenemos el apoyo de nuestra gente porque siempre nos hemos preocupado por ellos, por eso tengo esta tranquilidad. No venimos a reformular nada, venimos a reafirmar el modelo que hemos llevado adelante con la conducción de Sergio y eso vamos a hacer, vamos a ratificar lo que San Juan expresó el 14 de mayo”.

Mencionó luego uno de los slogans de campaña “El progreso no cansa” y enfatizó que San Juan quiere más progreso, más crecimiento y más desarrollo para todos.

También analizó que el interés que tienen desde Buenos Aires en San Juan no es por la cantidad de votos, sino por los recursos naturales de la provincia. “Vamos a defender las riquezas de San Juan y lo que es de San Juan, para que quede en la provincia, vamos a seguir trabajando por ello”.

Agrego que "Vamos a trabajar y vamos a ganar, les pido que nos acompañen a Sergio, a Cristian y a mí, somos buena gente como ustedes”, finalizó diciendo Rubén Uñac.

La voz del vice

El cargo objetado por la justicia era solo el de gobernador, por lo tanto, como candidato a vicegobernador continúa Cristian Andino, actual intendente del departamento San Martín, quien además recogió amplio apoyo de los sanjuaninos durante la campaña.

En su discurso, Andino ensalzó la figura del gobernador, el gran hacedor del Modelo San Juan. “Los sanjuaninos tenemos el mejor gobernador de la Argentina y se llama Sergio Uñac, nuestro conductor y líder de este proyecto político”.

Luego destacó que Rubén tiene hoy el mayor de los desafíos, “y estoy seguro de que lo va a llevar adelante de la mejor manera, este es el próximo gobernador de San Juan, Rubén Uñac, porque es garantía de la continuidad de este modelo exitoso que ha llevado adelante Sergio para todos los sanjuaninos y sanjuaninas”, manifestó Andino.

}Según lo dispuesto por el Tribunal Electoral, el 30 de junio, desde la hora 8, finaliza la campaña electoral y comienza la veda.

El domingo 2 de julio los sanjuaninos vuelven a las urnas para la elección de autoridades del Ejecutivo por los próximos cuatro años.