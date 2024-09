La respuesta de la agente inmobiliaria que promocionaba la casa de Milei: "Fue una estrategia de venta"

La asesora inmobiliaria Karina Jacobia quedó envuelta en una polémica tras la viralización de un video titulado “La casa de Milei”. El propio Presidente reaccionó en la plataforma de Elon Musk, X, donde anticipó que está trabajando con su abogado para presentar una demanda en su contra. “El objetivo era promocionar la propiedad”, expresó la protagonista del vídeo viral.

El video que generó revuelo muestra una propiedad en el barrio Campo del Cardenal, en la localidad bonaerense de General Rodríguez. La jugada publicitaria fue malinterpretada, lo que llevó a que Milei reaccionara de manera contundente en su cuenta de X: "La información es falsa y junto a mi abogado estamos demandando a la mentirosa que hizo el video".

Jacobian, quien se describe como una influencer en el ámbito del Real Estate, argumenta que su intención nunca fue engañar. “El objetivo era promocionar la propiedad”, sostiene. La asesora explicó a La Nación que trabaja en la creación de videos de ventas para la inmobiliaria Friedich Perea Propiedades, y que el uso del nombre de Milei fue parte de una estrategia de marketing que resultó ser más controversial de lo esperado.

"Yo soy agente y lo que me pasó es que los videos de las casas no pegan. Lo que hice fue romper, tengo como un look más apendejado y me expongo. Y yo que me inmolo. Pero nunca me imaginé que el presidente me quiera demandar", señaló la asesora inmobiliaria.

"Fue una estrategia de venta, para mí Milei no vio bien el video"

La publicación se hizo viral enseguida: acumuló más de 80.000 reproducciones en solo cinco días. Jacobian admitió que la atención mediática la tomó por sorpresa. "Cuando me dijeron que el Presidente me iba a demandar me quedé como wow. Que de repente te digan el presidente tuiteó algo tuyo…”, recordó.

Jacobian comentó que ni a ella ni a la inmobiliaria les llegó ninguna notificación de las autoridades nacionales. Aún así, afirmó que le daba pánico que llegara una acción legal de parte de Milei: “Si me cae una demanda voy a llorar y nos haremos cargo. Dárselo a la abogada y que se haga cargo ella. Y mientras seguir trabajando y seguir haciendo videítos divertidos”.

Asimismo, aunque la mayoría de los comentarios que recibió son negativos, también notó un aumento en la atención hacia su trabajo, lo que la hace optimista respecto a sus futuras ventas. “Somos todos fans de Milei acá [en la inmobiliaria]. Por eso hicimos el video. Lo admiramos. Nos re contra benefició al rubro inmobiliario. Era algo para llamar la atención y que se viralice”, explicó, y agregó: “Por ahí se usó con fines políticos, pero no fueron los míos”.

“Si Milei me conociera me amaría. Porque soy copada. Soy muy extrovertida”, expresó. También sostuvo que ni ella ni la inmobiliaria planean borrar el video: “No, porque no dice nada. Fue una estrategia de venta. Nunca dije que [la casa] fuera de él. Para mí [Milei] no vio bien el video”.

La asesora comentó que, en el fondo, y siempre que no llegue la demanda, “está feliz”. “Yo lo voté a Milei. Lo conocí por mi hijo, que es fan de él. Y mi hijo está feliz. Nos parece una pavada”, señaló y sumó: “Estoy vendiendo muchas casas gracias a él”.

