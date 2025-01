La tapa del Diario PERFIL del domingo 19 de enero de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.001 del Diario PERFIL, de este domingo 19 de enero de 2025, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 6 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos, Sólo por Gusto y Marie Claire.

Extraordinarias: el oficialismo no consigue cerrar acuerdos, pero no hace concesiones. Las sesiones arrancan mañana en Diputados y en el Senado. Derogación de las PASO, los dos nombramientos en la Corte y el juicio en ausencia, entre los proyectos del Poder Ejecutivo, para los cuales aún no reunió los votos entre los bloques dialoguistas de la oposición. En La Libertad Avanza le bajan el precio al PRO y creen que lograrán que los acompañe. La Ficha Limpia, una iniciativa sacada a última hora y dedicada a Cristina Kirchner.

Vuelve. Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Jurará mañana para un segundo mandato en una ceremonia en el interior del Capitolio, no en las escalinatas como es tradición, por el frío intenso. Estará Javier Milei, quien llegó ayer a Washington.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Peronismo. Los pliegos de los jueces para la Corte volvieron a darle relevancia en el Congreso. Pero dicen que las conversaciones están estancadas.

PRO: el enigma Santilli, la tensión con Karina y la decisión de Larreta.

Milei, con Georgieva: empieza a definirse el futuro del plan económico.

Bolsillos flacos. El consumo de carne vacuna fue el año pasado el menor en más de un siglo. Carne de cerdo y pollo, los sustitutos.

China y la relación que viene con EE.UU.. Los exembajadores Vaca Narvaja y Guelar, entrevistados por Fontevecchia.

Empleo. Ganadores, perdedores y los riesgos de la precarización laboral en la era Milei, según un informe de la Unsam.

Jenifer. Una dura historia de abusos y maltratos en un pueblo de Córdoba que terminó en una tragedia familiar irreparable.

“Bienvenida al mundo”. Nació Kahlo Milagro, la hija de Eduardo y Elina Costantini. Fue anunciada en redes por el papá.

Israel condiciona el cese al fuego en Gaza. La tergua empieza hoy, pero hay tensión y se espera la liberación de rehenes.

Turismo alternativo: campers, glamping y tiny houses.

Del ‘pan y queso’ a la inteligencia artificial. La Inteligencia Artificial en el mercados de pases.

HB