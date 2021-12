La tapa el Diario PERFIL de este domingo 12 de diciembre de 2021

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la tapa del edición 1.679 del Diario PERFIL, de este domingo 12 de diciembre de 2021:

Se derritió el congelamiento. No pudo contener los precios y dejará paso a nuevas medidas. La mayoría de los analistas coincide en que los controles no frenaron la inflación, que este mes rondará otra vez el 3% y no bajará de un piso de 50% anual en 2021 y 2022. La nueva estrategia oficial será impulsar “acuerdos” con privados para moderar los incrementos y no imponer listas como ahora.

Rosatti con Fontevecchia. El titular de la Corte dice que la Justicia “es un poder, no un contrapoder”, elude comentar las críticas del ministro Soria y asegura que su relación con el Presidente es normal “al menos de mi parte”.

El gobierno apuesta a los anabólicos del consumo: carne, bonos y canasta navideña.

Alberto tiene una nueva mesa chica. Manejará el renovado diálogo con Cristina.

Intrigas radicales. Se define el nuevo líder de la UCR. Tras la división del bloque, hay riesgo de división.

Crecer es la palabra. Guzmán defiende el crecimiento, a pesar de los aumentos.

G7 contra Rusia y China. Cancilleres del grupo advierten contra “agresores que limitan la libertad”.

Caso Luciano: el policía se negó a declarar

Tinelli cerró en alza un año muy difícil

Miss Bolivia a full. Estrena película, retoma las giras por todo el país y prepara un musical para 2022.

Vuelve Spielberg. Con una remake de un musical clásico

Escriben en esta edición:

Nelson Castro, De Angelis, Roberto García, Beliz, Serbin, Sinay, Gabetta, Bianco, Petrarca, Colombo, R. Loredo, Ziblat, Bello, Ayerdi, Spillman, Selva Almada, Piro, Iñíguez, Arabia, Genovese, Quintín, Tabarovsky, Zolezzi, Santos, G. González, Lloret, Nieva, Corsalini, Heller, Demattei, Laporte, Senén González, Bosoer, J. Rodríguez, C. Galli, Hunger, F. Cazas, F. Escudero, O’Neill, Calvo y Fontevecchia