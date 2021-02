"Con el dinero del FMI se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país, parte se fugó, y ahora hay que resolver el problema", disparó el ministro de Economía Martín Guzmán en una entrevista con Marcelo Bonelli en TodoNoticias, y este jueves 11 de enero desde la vereda macrista los economistas Luciano Laspina y Hernán Lacunza salieron a replicar con dureza esas palabras del titular del Palacio de Hacienda, acusándolo de "mentir insistiendo con un discurso que quedó ridiculizado en la Bicameral de Deuda".

"Miente Martín Guzmán cuando dice que el préstamo del FMI podría haber reconstruido toda la infraestructura. Esos fondos se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior. ¿Qué reconstruyó él con los USD 20 mil millones que emitió en 2020?", desafió Laspina al ministro de Alberto Fernández en un hilo de Twitter:

— Luciano Laspina (@LaspinaL) February 11, 2021

Para Laspina, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, "ese discurso (acusando al macrismo de fugar el dinero llegado del FMI) quedó ridiculizado en la Bicameral de Deuda que, luego del papelón discursivo del kirchnerismo, no volvió a reunirse nunca más", al tiempo que sostuvo que "en dólares constantes, la salida de capitales en 2007-2011 (USD 69bn) y 2015-2019 (USD 72bn) fue casi idéntica".

— Luciano Laspina (@LaspinaL) February 11, 2021

Laspina señaló que cone sas afirmaciones contra el macrismo, el ministro Guzmán "pierde autoridad moral y respeto intelectual cuando intenta mentir tan descaradamente. ¿Que credibilidad pueden tener sus políticas si sus palabras no pasan el filtro de sus alumnos de primer año de la universidad?":

— Luciano Laspina (@LaspinaL) February 11, 2021

Por su parte, Lacunza también criticó a Guzmán desde su cuenta de Twitter, enfatizando que los volúmenes de deuda externa se mantienen prácticamente se mantienen en cifras parecidas tanto antes como después del préstamo del FMI: "Deuda pública pre y post-FMI. Marzo 2018 (USD 328 MM) vs Septiembre 2019 (USD 311 MM). No se fugó. No aumentó. Se usó para cancelar deudas anteriores (de ese gobierno y del anterior), más caras y más cortas. Algunas para obras, otras para financiar déficit inercial 2015":

— Hernán Lacunza (@hernanlacunza) February 11, 2021

Guzmán había sido muy duro con la gestión económica macrista, considerando que con los 55 mil millones negociados por el FMI con la gestión macrista, "se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país, pero no quedó nada y ahora hay que resolver este problema":

Guzmán también indicó que la economía en 2020 cayó un 10%, pero insistió en que "no habrá devaluación, porque es una política que no sirve más que para afectar a la gente y no lo vamos a hacer" aseguró.

HB