"Le creo a ella": repudio generalizado a Alberto Fernández por la denuncia de Fabiola Yañez

El ex presidente Alberto Fernández afronta un nuevo revés judicial luego de la denuncia que interpuso su ex pareja, Fabiola Yáñez, por "violencia física y mental". En este marco, varios referentes cercanos al Gobierno nacional le reprocharon a Unión por la Patria que no haya emitido un comunicado sobre el caso, al mismo tiempo que enfatizaron la paradoja de que el ex jefe de Estado, denunciado por violencia de género, fue quien impulsó durante su gestión el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También circularon críticas de funcionarios y líderes peronistas, como Malena Galmarini, Anabel Fernández Sagasti, Juliana di Tullio y Ofelia Fernández. En todos los casos, se solidarizaron con la denunciante.

La diputada María Eugenia Vidal cuestionó al kirchnerismo por su sintonía con la "causa feminista" durante el mandato de Fernández. También apuntó al peronismo por el supuesto encubrimiento del caso.

“Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve”, tuiteó la referente del PRO.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Amalia Granata fue otra de las dirigentes en arremeter contra el ex mandatario, con expresiones irónicas dirigidas al bloque parlamenario de Unión por la Patria. También le dirigió un dardo al "colectivo del las pañuelos green" (en referencia a las militantes feministas que apoyaron la legislación del aborto) al consultar si habían redactado un comunicado en torno al polémico caso de violencia de género.

Algunos dirigentes libertarios, como Ramiro Marra y Agustín Romo, pusieron énfasis en que Fernández había impulsado el Ministerio de la Mujer durante su mandato.

Las repercusiones se extendieron más allá del PRO y el oficialismo, ya que hubo varias referentes del peronismo que no dudaron en solidarizarse con la supuesta víctima, Fabiola Yáñez.

Las dirigentes peronistas repudiaron a Alberto Fernández

La senadora Anabel Fernández Sagasti remarcó que "sin importar la ideología", cree en la palabra de la ex Primera Dama.

En la misma dirección se expresó Juliana di Tullio, pero además denunció la supuesta estigmatización de Fernández por tratarse de un líder peronista.

"Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés", le dijo la senadora de Unión por la Patria a los dirigentes oficialistas que cuestionaron al ex mandatario.

A su vez, se conoció un severo tuit de Malena Galmarini, quien precisó que la violencia de género "se condena siempre", independientemente del cargo que haya ejercido el supuesto agresor.

Sin embargo, el tuit más explosivo se atribuye a Ofelia Fernández, quien le dedicó un rosario de insultos al ex presidente: "De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes".

CA/ ds