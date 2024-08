Carlos Pagni reveló otro supuesto "alter ego" de Santiago Caputo en redes sociales: "Fundido completamente"

Las supuestas cuentas anónimas de Santiago Caputo en X ya se convirtieron en un tema de conversación permanente y se instaló la idea de que el asesor presidencial dice lo que verdaderamente piensa a través de este canal. Los perfiles se dan de baja, cambian su nombre y reaparecen en la conversación virtual, en general para sembrar polémica o para alimentar el halo de misterio alrededor de su figura. Esta semana, Carlos Pagni reveló un nuevo "alter ego" del consultor en su programa Odisea y sucedió algo particular: el usuario le respondió en vivo.

Caputo nunca desmintó que las cuentas que se le adjudican fuera de él. Tampoco se hizo cargo. Sean propias o no, lo cierto es que el consultor deja correr las versiones sobre sus perfiles anónimos. La última que señaló Pagni utiliza el nombre de "John". El periodista destacó que el usuario haya replicado un dibujo del artista Benjamín Solari Parravicini con la leyenda "Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará el mundo. Será ejemplo" y con la sigla "TMAP", que significaría "todo marcha de acuerdo a lo previsto".

El periodista de TN Manu Jove a las pocas horas contó que en el despacho de Caputo en Casa Rosada hay dos grandes cuadros con las profeías de Solari Parraviccini. Al parecer, se trata de regalos que le hizo su equipo y están expuestos en una de las paredes del salón.

No es la primera vez que Pagni pone el foco en estas cuentas. Sin embargo, en esta oportunidad, el usuario mencionado comenzó a responderle en vivo al periodista. Desde @bprearg primero, con tono de burla, escribió: "Mandenle saludos al amigo". Y un rato más tarde siguió: "Noche tranquila por acá" y "No encuentro el link para reírme un rato. Quien me pasa?" (sic).

Al día siguiente, el usuario anónimo decidió cargar contra el periodista con nombre y apellido y escribió: "Estimo que la influencia de Pagni se ha reducido en al menos un 60% en lo que va del año. Sus doxeos ya casi no suman seguidores. Fundido completamente. Así es el bear market".

Desde estas cuentas anónimas que supuestamente maneja Caputo se mandan mensajes siempre con un tono que está al borde de la amenaza o de quien maneja una verdad revelada. En el contexto de la reaparición de Maruricio Macri, por ejemplo, "John" escribió: "Capaz que si hubieras dado bola en 2020 cuando te acercaron el documento sobre lo que iba a pasar en 2023 podrías estar haciendo la licitación para la hidrovía. Las advertencias fueron debidamente presentadas".

El vínculo entre Macri y el asesor presidencial está en momentos de tensión. Según trascendió, cuando el consultor supo que el expresidente iba a apuntar contra él en su reaparición pública, decidió romper el silencio y dar una brevísima entrevista para elogiar al líder del PRO. Por eso, si la cuenta @bprearg efectivamente es él, la publicación no es menor y sumaría condimentos su juego mediático.

Santiago Caputo y las supuestas cuentas anónimas

Ya son varias las cuentas anónimas que fueron adjudicadas a Caputo. La que más imacto tuvo fue @SnakeDocLives, que también reveló Pagni. El 22 de julio, este usuario publicó un llamativo mensaje que le implicó que X lo suspendiera: "Dedicado al Topo Rodríguez, Diego Sheinkman, la Anmac, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso 'Bioeconomía' a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca", escribió y acompañó el tuit con una fotografía de armas de guerra.

El "Topo" Rodríguez es un exdiputado nacional que expuso en público las reiteradas amenazas que recibe en las plataformas. Diego Sheinkman es periodista de TN. La ANMAC es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que regula la tenencia de armas. Y la mención sobre la "Bioeconomía" hacía alusión a Fernando Villela, el funcionario al frente del área que fue desplazado.

En muchas de las publicaciones de estas cuentas anónimas se descibe al gobierno de Javier Milei y su mesa chica en términos de héroes y salvadores y hasta se pone en el límite la democracia como sistema deseado. Sean propios o no, estos perfiles colaboran con uno de los objetivos de Caputo: construir su propia leyenda.

