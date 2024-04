"El accionar desplegado por esta verdadera organización criminal se encuentra plagado de hechos con relevancia jurídico penal, asimilables en su gravedad a los que integraran la denuncia inicial que constituyó la génesis de la presente causa y, como tales tienen la virtualidad de menoscabar, reprimir, obstaculizar y perturbar la paz social interfiriendo arbitraria e ilegalmente en el normal desarrollo de la vida en la comunidad al afectar, de manera intolerable, la libre y espontánea participación de los diferentes actores sociales en cuanto a la opinión, el tratamiento, la consideración y el saludable debate en torno de los acontecimientos que hacen a la cosa pública. Ello sin poder dejar de mencionar que, también, muchas veces los embates de estas verdaderas hordas se focalizan en aspectos absolutamente privados de la vida personal y que, sin perjuicio de su aleatoria exactitud perjudican y menoscaban por igual la honra, la reputación y la tranquilidad de las personas afectadas".

-------------------

Ese es uno de los párrafos salientes de la presentación judicial que hizo en las últimas horas Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa y extitular de Aysa, ampliando la causa CNE 3500/2023, en la que se constituyó como parte querellante el año pasado, para acusar al consultor político Fernando Cerimedo, como cabeza de lo que Galmarini sindica como "hordas" de tuiteros libertarios que "atacan a dirigentes, figuras del espectáculo, personalidades y ciudadanos, con el objetivo de desprestigiar a dirigentes de la oposición, instalar noticias falsas, calumniar, injuriar y amedrentar a los usuarios de redes sociales con amenazas e insultos".

"Esta práctica implica una escalada respecto de técnicas cuestionables que se desarrollaron en la campaña presidencial de 2015. En esta oportunidad se han mejorado los mecanismos que dificultan la detección -como veremos a continuación- y parece haberse implementado una estrategia mucho más violenta, cuando no directamente delictiva, que ahora incluye amenazas coordinadas o la exposición de datos personales (“doxeo”) con la finalidad de fomentar que otros usuarios más espontáneos adhieran o repliquen la amenaza o el insulto", precisa la presentación de Galmarini.

Fernando Cerimedo junto a Eduardo Bolsonaro. | @FERCERIMEDO_OK

Según la presentación judicial, son varios los detalles que "exhiben un modo de funcionamiento coordinado" de esas cuentas libertarias, y se detallan en el documento que "en un primer nivel un conjunto de cuentas de “X” (ex Twitter) con tilde azul replican o instalan en pocos minutos un tema determinado, un ataque, o divulgan una noticia falsa".

"Se trata de una serie de usuarios (en su mayoría anónimos, pero que a lo largo del tiempo se fueron identificando por ser nombrados en cargos oficiales en el área de la comunicación del Presidente de la Nación, Javier Milei) que apoyan una decisión de gobierno, una opinión o una acción oficial determinada. El segundo paso de la coordinación de esta estrategia aparece en el momento en el que algún dirigente responde a las cuentas oficiales del gobierno nacional. En ese momento se despliega una acción coordinada a una velocidad inusitada a través de la cual el ataque a una opinión se vuelve masivo. Se trata también de cuentas de “X” (ex Twitter) con tilde azul, que son creadas y financiadas específicamente con estos fines.

"La cantidad de cuentas que cumplen esta función es aún desconocida y su cuantificación se torna muy dificultosa", sostiene Galmarini.

La ampliación de la denuncia de la extitular de Aysa agraga que "el tilde azul en las cuentas de esta red social, da cuenta de un financiamiento detrás de esta estrategia. Indica que una cuenta de interés público es 'auténtica'. Para recibir la insignia azul, la cuenta debe ser verificada, ser relevante y mostrarse activa. Su costo es de aproximadamente 200 dólares por año. De encararse una investigación judicial efectiva, el origen de ese financiamiento puede ser rastreado en función de la identificación del tilde azul. ¿Cada usuario particular paga su propio tilde? ¿Existe un financiamiento centralizado? ¿De dónde provienen esos fondos?"

Luego se precisa que "el segundo elemento que indica una planificación y coordinación central en esta estrategia de desprestigio es la velocidad de la acción de ataque. Las tendencias que se generan en las redes sociales pueden ser orgánicas o artificiales. Es claro que existe entre estos usuarios con tilde azul otro método de comunicación que excede y es concomitante o simultáneo a “X” (exTwitter) como red social (por ejemplo, chats de Whatsapp). Los ataques son tan sistemáticos y planificados en el tiempo, que puede ser posible demostrar, a través del análisis de los horarios en los que publican, que existe una persona o equipo coordinando esa estrategia".

"Y un tercer elemento que puede indicar la coordinación de los ataques, puede rastrearse a través de los IP (identificación de conexión a la web) o en el registro del espacio físico desde donde se generan. Así, si una cantidad importante de las cuentas que responden a un nivel central de organización se hallan en el mismo lugar, podemos pensar que existe un espacio físico determinado desde donde se generan estas acciones. En el ámbito de la comunicación política, estos espacios son llamados “call centers” o “troll centers”. Estimamos que para imposibilitar ese rastreo se han eliminado los troll centers y el ataque se produce a través de usuarios coordinados desde distintos puntos del país".

"Finalmente, como elemento central y aglutinante de este mecanismo, algunas de las cuentas que participan de estos ataques podrían ser identificadas a través de la detección de sus números de teléfono (las cuentas se registran sobre un número telefónico registrado por alguna de las operadoras de telefonía de Argentina), a través de la detección del IP de la computadora desde la cual operan (lo cual develaría si existe un espacio físico dedicado a tales fines), y por un análisis de la topología de la red X de estas cuentas y de su influencia de cada uno de los segmentos de usuarios sobre los que inciden", destaca la presentación.

Y luego pasa a la identificación de algunos de los nombres que vincula con esos ataques en redes: "Todo sigue los lineamientos de contenido y forma que salen de la Usina de Medios de Fernando Cerimedo, de Agustín Romo y de Iñaki Gutiérrez, arman los posteos o videos y los viralizan gracias a miles de seguidores, trolls y bots".

Galmarini y Massa, en las elecciones de 2023.

"Posiblemente el de más peso, y no solo simbólico, sea el "Gordo Dan". De él depende un grupo de "osos" y "gordos" libertarios, que forman un grupo homogéneo, violento, discriminador y amenazante. Gordo Anti Progre, a quien hoy retuiteó el presidente, es parte de ese grupo que lidera Gordo Dan", precisa la presentación de Galmarini, destacando que "Gordo Dan tiene 131.000 seguidores,"pongo presidentes por twitter" es su texto de presentación. Se llama Daniel Parisini y es médico pediatra del Hospital Garrahan, ex rugbier, vive en Recoleta. Tuvo otras cuentas de TW como "Oso Gordo Intenso" desde el que posteaba burlas a las víctimas de violencia de género. Desde ese perfil lideraba un grupo denominado "Osos intensos" con el que se dedicaba a hostigar a mujeres que hubieren denunciado ser víctimas de violencia o abusos y también a feministas y militantes de izquierda, mayoritariamente mujeres. Cuentas mediáticas, desde Agustín Laje hasta Graciela Alfano, interactuaron con él. El mayor atractivo era su capacidad de trollear, hacer enojar, pero también humillar a figuras progresistas. Una tendencia que se repitió durante su consolidación como influencer fue alentar a que sus respuestas a figuras como Ofelia Fernández tuvieran más “me gusta” que el tweet original al que se estaba respondiendo".

"Uno de los integrantes de los "Osos Intensos" es "MAIK PIKETO", quien hoy tiene la cuenta suspendida en la que como presentación decía: "Vas a correr, Ofelia", en referencia a la legisladora porteña. Los "Osos Intensos", grupo liderado por Daniel Parisini, tuvo varias denuncias policiales por amenazas y hostigamientos. Uno de los denunciantes fue el militante kirchnerista Agustín Ezequiel Monzón, que presentó a la justicia las capturas de pantalla de las amenazas que, incluso, le hacían en el mismo momento en que estaba en la comisaría. Una de las cuentas que Monzón denunció fue @Dolarícese, perteneciente a Romo, hoy diputado provincial".

En Brasil investigan al estratega digital de Milei por colaborar con el supuesto plan golpista de Bolsonaro

Galmaria apunta que "por las denuncias, tanto Romo como Parisini cerraron sus cuentas y el médico abrió otra con el nick 'Gordo Choto' a la que sumó 'Gordo Monstruo' y 'Gordo Dan', la de mayor vigencia actualmente. En 2021 la cuenta oficial de LLA admitió que la cuenta 'El Gordo Dan' pertenecía a Parisini y que él era un militante de su espacio. La aclaración vino a cuento por las reiteradas denuncias por contenido violento, que le valió el cierre de la cuenta. Lejos de molestarse, LLA redobló y se hizo cargo del accionar de su militante".

Durante la pandemia, y a pesar de ser médico, Parisini publicó: “Voy a salir de joda con 50 personas distintas por día, sin barbijo y me voy a hacer estornudar en la cara por placer. Y si necesito respirador después y vos también, me lo van a dar a mí y no a vos. Sabés por qué? Porque PAGO una prepaga carísima, sabes por qué? Porque tengo PLATA”, decía desde @GordoMonstruo_. Como médico, también, se opuso a la vacunación a niños contra el covid. Parisini fue precandidato suplente por la lista "La Ciudad Avanza" para competir en las PASO 2023 por La Libertad Avanza. Finalmente renunció porque no estaba de acuerdo con el lugar que le habían dado en la lista. Fue nominado al Martín Fierro Digital 2023 en la categoría "Mejor tuitero" por su cuenta "Gordo Choto", aunque el premio se lo llevó Manuel Adorni".

"A Juan Doe lo siguen 126.000 tuiteros. Editor General de La Derecha Diario, es un estudiante de ingeniería en UBA que tomó el nickname de la serie John Doe, en la que la identidad del personaje era un enigma pues, precisamente, en castellano sería "fulano" o "sin nombre". Pertenece a la Fundación Bases, que también integra "Tipito Enojado", otro influencer integrante del "Ministerio del Odio" junto a El Presto y Danan que propiciaron la candidatura de Javier Milei y habían estado involucrados en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández".

"Desde su cuenta de X, con 126.000 seguidores, mayormente repostea a los otros tuiteros del clan y también contenido de La Derecha Diario. Los posteos propios son escasos, suelen ser en tono burlón siguiendo el estilo común a todos: abundan los "basados", los "viejos meados" o los "no la ven" que instalaron como concepto precisamente desde estas numerosas cuentas que logran miles de reposteos en nado sincronizado".

La ampliación de denuncia presentada por Galmarini destaca también que "Tony Bear tiene 67.400 seguidores, con una foto de Silvester Stallone, este integrante de los 'osos' originales de Parisini sigue la misma línea y estilo sarcástico, burlón y propagandístico y repostea contenido de todos los otros influencers tuiteros, por lo que la difusión es exponencial cuando todos se repostean entre sí".

Luego menciona que "El Trumpista cuenta con 108.000 followers, como todos, su nombre real es un enigma y en su perfil no hay fotos reales. El anonimato suele ser la regla y ocultan con celo su identidad. Al igual que los demás, funciona en ballet con todos los demás, reposteándose entre sí. Algo es común también a todos: el uso de la IA como recurso de propaganda del gobierno con imágenes cuasi infantiles de leones en diferentes situaciones, o con un abuso absurdo de la estética de Milei lleno de músculos, rostro anguloso y mirada de galán".

A continuación anexamos el contenido completo de la ampliación de denuncia hecha por Malena Galmarini:

HB