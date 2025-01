Lo que el fuego se llevó: en medio del desastre, Los Angeles suma testimonios desgarradores

Atravesando una tragedia que muchos tildan de apocalíptica, la ciudad de Los Angeles y toda su área de influencia seguían luchando este jueves intentando dominar a los centenares de focos de incendios que dejaron 5 muertos, destruyeron miles de hogares y aún con el enorme despliegue de bomberos incluso de estados vecinos, el fuego todavía en varios lugares sigue fuera de control.

Mientras eso ocurre, empiezan a conocerse testimonios, y uno de ellos, estremecedor, fue el de Shari Shaw, hermana de Victor Shaw, un hombre de 66 años que murió en el masivo infierno que consumió la localidad de Altadena, apenas al norte de Los Ángeles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Shaw no puedo escapar cuando intentaba salvar a su casa del desastre, contó su hermana a la televisora KTLA, señalando que intentó que él la acompañara en la evacuación, cuando el avance de las llamas ya cercaba la propiedad, pero el hombre se rehusó y siguió con unas mangueras intentando luchar contra el fuego.

"Él no quiso irse, no lo aceptó, y yo me tuve que ir porque todo ya era una tormenta de fuego...", señaló la mujer, desolada. "Tuve que salvarme a mí misma, miré hacia atras cuando escapaba, y nuestra casa estaba comenzando a prenderse fuego, me tuve que ir...", recalcó en un testimonio dramático.

"Lo encontraron en el suelo, que se veía sereno, como si estuviese en paz", agregó al borde de las lágrimas. Al Tanner, amigo de la familia, encontró el cuerpo de Shaw en el frente de la casa todavía con una manguera en las manos.

"Intentó hasta el final salvar el hogar que sus padres mantuvieron por casi 55 años", comentó Tanner.

El incendio en Altadena se desató el martes por la tarde, y en poco más de 24 horas devoró más de 2.000 hectáreas, destruyendo todo a su paso: edificios, casas y vehículos. La destrucción en la zona es casi completa, apenas unas escasas viviendas quedaron en pie.

En esa región hubo más de 100 mil evacuados, y algunos vecinos regresaban este jueves, aunque quedaban en shock al constatar la desolación que el fuego dejó a su paso.

Varios incendios estallaron en los últimos días expandidos por los vientos, que no dieron descanso, y hasta la célebre colina con el cartel de Hollywood se prendió fuego. Los infiernos han destruido unos 1.500 edificios y dejado varios heridos.

Cientos de bomberos batallan en varios frentes en condiciones desfavorables debido a la pronunciada sequía y como deciamos, a los fuertes vientes que azotaron la región en el oeste de Estados Unidos. En casos se midieron ráfagas de casi 100 km,h, lo que provocada que las llamas avanzaran y se extendieran de manera dantesca.

Biden: "Los peores incendios de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este jueves a los incendios forestales que azotan el área de Los Ángeles y los calificó "los peores en la historia de California".

Aunqaue le quedan unos pocos días en el poder, ante la ya inminente asunción de Donald Trump, el mandatario demócrata prometió fondos y recursos federales adicionales para ayudar a California en este desastre.

"Este es el incendio más extendido y devastador en la historia de California", señaló el presidente, convocando a una reunión especial de altos funcionarios de su administración en la Casa Blanca.

"Esto parece el apocalipsis..."

Mientras tanto, entre restos humeantes Oren Waters contemplaba los restos de lo que fue su casa en Altadena, completamente destruida. Solo quedan la piscina y una chimenea del lugar en el que vivió durante medio siglo.

"Esto parece el apocalipsis.... Sinceramente, no está entre las cosas normales que pasan en la vida", contó, "es inimaginable, inimaginable".

Músico, de 74 años, Waters había evacuado la zona hace unos días, y el jueves volvió para ver los daños después de que las rachas de viento amainaron. La montaña no muy lejos sigue ardiendo, pero ya en Altadena no quedaba no quedaban más que ruinas. Bajo las cenizas de su casa, aún se distinguía el chasis de un Chevrolet Standard de 1935, una pequeña joya de colección en la que había invertido "150.000 dólares".

"Lo voy a echar de menos", dice el artista, cuya voz aparece en el álbum "Thriller" de Michael Jackson y en la película "El rey león".

Las calles de su barrio son como la lotería: había casas completamente calcinadas junto a unas pocas intactas. "Esto es irreal", decía Kalen Astoor, treintañera, que creció en la Altadena y seguía traumatizada de la zona, que solo mostraba "muerte y destrucción".

Alrededor de 180.000 personas seguían el jueves bajo orden de evacuación en los alrededores de Los Ángeles.

Aunque los vientos de Santa Ana, que soplaron a velocidades de hasta 100 km/h, tuvieron mucho que ver con la tragedia, comenzaba lentamente a arreciar la ira de los habitantes hacia los políticos.

"No había suficientes bomberos"

De pie frente a los escombros de la casa donde vivía con sus padres, Adam Clingmon era otro que admitía "seguir atónito".

"No culpo a nadie", explica este profesor de 41 años, "simplemente no había suficientes bomberos. Cuando llegaron bomberos de otros condados, ya era demasiado tarde".

Con los ojos llorosos, se dice contento de "estar vivo", luego de apartar un tronco que bloqueaba la carretera de salida y lograr escapar de las llamas con sus padres.

Ya piensa en "reconstruir" la casa donde vivía, pero sabe que no será fácil. En los últimos meses, las aseguradoras han cancelado la cobertura de muchas viviendas de Altadena, ya que el riesgo de catástrofes relacionadas con el clima está siendo demasiado alto en California.