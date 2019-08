Locos al volante: dos camioneros se sacaron una selfie en el Paseo del Bajo

Dos choferes de camión tuvieron un insólito accionar cuando se detuvieron en el corredor vial Paseo del Bajo para tomarse una selfie. El hecho, que podría haber generado un siniestro con consecuencias graves, fue documentado por ambos conductores, que compartieron luego la foto en las redes sociales.

Según consignó Crónica, el episodio ocurrió en horas de la tarde del miércoles 28 de agosto. En el video que compartieron se puede ver además que ambos manejan casi a la par por la autopista subterránea, mano hacia provincia, y quien filma le grita a su compañero. "¿Cómo que no, Axel? ¿Quién dijo que no, que no se puede cortar el Bajo para 'selfiear', papá? Olvidate amigo (risas) guacho", se escucha decir a uno de los conductores, mientras el otro toca bocina. Al parecer, momentos más tarde, ambos sujetos se habrían tomado la foto que generó polémica.

El nuevo corredor vial, que se inauguró en mayo pasado, tiene 7,1 kilómetros y corre en paralelo a las avenidas Huergo-Madero y Alicia Moreau de Justo-Antártida Argentina desde la avenida Brasil hasta el norte, donde se incorpora a la autopista Illia, con accesos al Puerto y a la Terminal de Ómnibus de Retiro.

La selfie que se sacaron los choferes y compartieron en redes sociales, luego de detener el tránsito. Fuente: Facebook/Crónica.

El Paseo del Bajo tiene cuatro carriles para uso exclusivo de camiones y ómnibus de larga distancia (dos por sentido), que recorren la trinchera semicubierta en 10 minutos a una velocidad máxima de 60 km/h. Los ocho carriles restantes son para tránsito liviano. Cuatro sobre Av. Huergo/Madero hacia el sur, y los otros cuatro restantes sobre el eje Av. Alicia Moreau de Justo/Antártida Argentina, hacia el norte.

Según dijo un colega de los choferes al mismo medio, el video y la selfie la compartieron además en un grupo de Facebook de camiones en rutas y autopistas, por lo que al parecer no consideraron haber cometido una infracción. “Imagino que quedó grabado en las cámaras del Paseo del Bajo y que los van a sancionar", señaló el hombre.

A.G./ EA