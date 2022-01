Lollapalooza 2022 se va a transmitir en vivo por Flow

La séptima edición del Lollapalooza se realizará el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y las entradas están prácticamente agotadas. Sin embargo, podrá verse en vivo en su totalidad por la transmisión que realizará Flow en sus canales: 605, 606, 607 y 608. Estos directos contarán con contenidos exclusivos del detrás de escena, entrevistas y notas de color.

Entre los artistas convocados, para esta edición están Miley Cyrus, A$AP Rocky, The Strokes, Doja Cat, Foo Fighters y Martin Garrix. En total serán más de 100 bandas, que incluyen a solistas argentinos e internacionales de diferentes estilos. Las entradas están disponibles desde mediados de noviembre únicamente a través de la plataforma virtual de All Access (para esta ocasión no hubo puntos de ventas físicos como en las anteriores).

El evento cultural es uno de los más importantes a nivel global, fue creado en 1991 y es producido por Perry Farrell, William Morris Endeavor (WME), C3 Presents y DF Entertainment. Además, congrega a 300 mil personas de todas las edades y reúne arte, gastronomía, diseño y todo lo relacionado a las nuevas tendencias artísticas.

En julio del año pasado Miley Cyrus fue una de las protagonistas de la edición realizada en Chicago, lo que significó el regreso del festival luego de la cuarentena. “Ante este hecho sin precedentes, nuestra máxima prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo, y acatar las medidas preventivas de las autoridades públicas y sanitarias”, explicó la organización cuando el Lollapalooza fue cancelado por la pandemia.

¿Querés saber lo mejor del contenido streaming de Twitch? Enterate en PEEK Latam.