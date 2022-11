Una predicción más y van... Sí, Los Simpsons lo hicieron de nuevo. Este jueves 24 de noviembre Neymar se retiró lesionado del partido de Brasil contra Serbia en el Mundial de Qatar 2022 y lo curioso es que la famosa serie animada ya había anticipado malas noticias para el delantero carioca.

Horas después del encuentro en el que la selección brasileña ganó por 2-0 se confirmó que el jugador de la verdeamarela sufrió una entorsis en su tobillo derecho y los médicos del plantel temen que sea un esguince. Van a esperar entre 24 y 48 horas para ver como evoluciona el futbolista.

La serie animada anticipó que el destino de Ney en la Copa del Mundo no iba a ser bueno. La predicción se dio en el capítulo 16 de la temporada 25, en el que Homero es invitado por la FIFA a ser árbitro de la competición más importante de fútbol.

La predicción de Los Simpson que los argentinos "eligen no creer" sobre el ganador del Mundial

Allí aparece un personaje llamado "El Divo", quien se caracteriza por ser un gran simulador de faltas. Tal es así que lo muestran tirándose en el césped luego de chocar la mano con un compañero suyo. Queda a las claras que es Neymar a quien se hace alusión.

En ese episodio, llamado "No tienes que vivir como un árbitro", "El Divo" es derribado por un jugador de la selección de Alemania y Homero, en su rol de juez, no sabe si cobrar penal o no. Al final, termina optando por no dar el disparo desde los doce pasos, aún cuando ve que al brasileño se lo llevan en camilla.

La siguiente escena muestra como entierran en un cementerio al astro brasileño.

Preocupación máxima en Brasil por la lesión de Neymar

Brasil debutó con una gran victoria ante Serbia en el Mundial de Qatar 2022, pero fue un festejo medido ya que Neymar no logró finalizar el encuentro y se retiró lesionado.

La jugada en cuestión que perjudicó a Ney llegó a los 67 minutos cuando el partido ya estaba 1-0, fue una dura infracción por parte del defensor serbio Nikola Milenkovic, que lo cruzó agresivamente al astro brasileño. Luego de la infracción, se notaba que el 10 le dolía mucho su tobillo derecho y apenas participaba del juego.

Por eso Tite esperó un tiempo para sacarlo y mandó a la cancha a Antony. Una vez en el banco de los suplentes, el delantero del Paris Saint Germain se tapó el rostro para ocultar sus gestos de dolor mientras le colocaban hielo en la zona afectada.

En la conferencia de prensa, luego del triunfo, dieron más información sobre la lesión: "Tuvo una entorsis en el tobillo derecho y se le generó un edema en la zona afectada", dijo Rodrigo Lasmar, médico del seleccionado brasileño. Por eso las 24 - 48 horas siguientes serán importantes para analizar qué tiene Neymar.

JP/ff