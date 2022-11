Las predicciones de Ludovica Squirru para el Mundial: la selección argentina en el año del tigre

El Mundial de Qatar 2022 avanza cada vez más sobre todas las agendas y, sobre todo, en Argentina por su fanatismo por el fútbol y porque gran parte de la sociedad quiere disfrutar del folclore en el que casi no hay grietas. La astróloga Ludovica Squirru fue consultada sobre las predicciones astrales para la selección nacional y sorprendió con su respuesta.

“En el libro del tigre, donde aún estamos en el año del tigre, dije que no me latía que íbamos a salir campeón, lo que yo veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito”, anticipó la astróloga en diálogo con canal El Doce de Córdoba.

“Este año me llamaron para hacer la publicidad de Quilmes por Qatar para decir cómo el Mundial se ganó en el 86, que era el año del tigre de fuego, y al coincidir con lo que pasa ahora también íbamos a ganar, pero yo no me presto a eso, son cosas muy delicadas. Yo no puedo recitar un texto que no creo y no surge de mí”, agregó. Este dato, claramente, abre más esperanzas entre quienes especulan con las coincidencias.

“Yo amo a la selección, a Messi, a quien le dediqué el libro porque es conejo, al igual que Scaloni, y soy fanática de los mundiales, pero también para los argentinos es un karma el hecho de salir campeón porque distrae a la sociedad y tapa el momento de emergencia que estamos atravesando. Se pone toda la libido y energía para que nos vaya bien, y si no ganamos somos un desastre”, reflexionó la autora que ya presentó su Horóscopo Chino 2023.

Por otro lado, Squirru destacó el esfuerzo que hacen los deportistas y apuntó: “Es algo importantísimo, pero no soy una astróloga que dice esas cosas o que va a estar repitiendo algo porque hace 36 años estuvo la mano de Dios de Maradona, pero después si pierde es por culpa de Messi. No somos un pueblo agradecido cuando alguien hace un sacrificio para ser un líder natural como él”.

Un experto en predicciones anunció que Argentina gritará campeón en Qatar 2022

Joachim Klemen, corredor de bolsa británico, acertó sus pronósticos en Brasil 2014 y Rusia 2018, con Alemania y Francia como respectivos campeones. Ahora aseguró que el equipo de Lionel Scaloni será el nuevo campeón del mundo.

El financista inglés toma datos de distinta índole: además de tomar la realidad de cada uno de los jugadores, este incluye un análisis de factores económicos y climáticos, como el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, la población y la temperatura de cada país.

Según el propio Klemen, todos estos factores repercuten de manera directa en la performance de un seleccionado a la hora de disputar un partido. Sumado a ello, claro, el inglés se ataja y confiesa que el azar juega una carta de suma importancia.

En consecuencia, basándose en estos datos el inglés lanzó el siguiente panorama para Argentina en Qatar: el combinado albiceleste superará en semifinales a España y luego vencerá en una final inédita a Inglaterra para sumar su tercera estrella en el pecho.

RB/fl