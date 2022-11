El experto en interculturalidad árabe-occidental, Hamurabi Noufouri, contó detalles sobre la vida en Qatar y cuáles son las principales diferencias con la Argentina. "Si se perciben actos como un beso a tu pareja, en el festejo de un gol, te pueden llegar a llamar la atención", recalcó con respecto al Mundial, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): ¿Con qué se va a encontrar el argentino que tenga la posibilidad de viajar a Qatar?

Cada vez que uno visita los países del Golfo Pérsico, se encuentra con la diversidad cultural y religiosa de las sociedades del océano Índico.

Eso es lo que más sorprende, porque estamos acostumbrados a que nos formen un retrato de los árabes desvinculados de esas culturas, cuando en realidad, la mayor parte de los musulmanes del planeta, tres cuartas partes, están allí.

Es importante entender que, en los procesos de arabización e islamización, a veces hay presidentes y en otros casos no. Nos referimos a aquellas sociedades que adoptaron el árabe como lengua oficial, con islamización, y adhirieron al islam como fe en común.

Ciertamente, hay muchas interpretaciones del islam. Algunas de ellas nos pueden llegar como en zonas de fricción cultural, como en lo relacionado al cuerpo y a los alimentos. La cultura árabe, sin embargo, está muy imbricada en los orígenes de nuestra cultura latinoamericana.

Fuerte declaración del embajador del Mundial Qatar 2022: "La homosexualidad es un daño mental"

NA: ¿El concepto que tienen del cuerpo es una posible fricción con nuestra cultura?

Si vos sos consciente de tu condición, de como fuiste formado, y de las imágenes que tenés sobre su cultura, podés reducir la incomodidad. Si no querés ser consciente, puede llegar a ser un conflicto. El contacto que está bien es el que no implique erotismo o intención de acto sexual.

NA: ¿Cómo se evalúa eso en el marco de un estadio?

Nuestro sistema de relación amorosa nos viene de la tradición caballeresca. La gallardía, el culto a la mujer como divinidad, el arrojo y la solidaridad con el otro, son valores que podés encontrar en el libro “Historia del amor en occidente”, de Rougemont.

Si se perciben actos, como un beso a tu pareja en el festejo de un gol, te pueden llegar a llamar la atención.

¿Es obligatorio el velo en el islam?

Juan Parrondo (JP): Salió un manual para los medios de comunicación sobre comportamiento. Ahora esto se está trasladando a las tribunas, en lo que tiene que ver con los cánticos. ¿Es posible que se controle eso dentro de un estadio con la euforia que genera un partido de fútbol?

En Qatar nadie va a controlar lo que vos transmitís mediáticamente a tu país. Sobre los cánticos y los gestos dentro del estadio, van a ser libres. Lo que no se va a tolerar es la violencia física. Fuera de los estadios, ya están preparados los sitios de festejo. De la misma manera que se hace en los festivales de música, se designan zonas para hacer “la previa”.

NA: ¿La vestimenta es libre?

Culturalmente, en Qatar hay una regulación y un código de vestimenta diferente. Determinadas partes del cuerpo requieren ciertos permisos para que ingreses en algunos lugares. En general, se pide que se cubran hombros y rodillas.

Qatar 2022: ¿Por qué los musulmanes prohíben el afecto homosexual?

NA: ¿Y qué pasa con el alcohol?

El alcohol, en el Corán, está desaconsejado, no prohibido. Lo que no se va a permitir es circular en estado de ebriedad. En ese caso, pueden detener a la persona. Lo que sí se puede hacer es beber en los lugares determinados para dicho fin.

De la misma manera, no está admitido el consumo de carne de cerdo, salvo en algunos lugares habilitados.

NA: El argentino que vaya, ¿cómo va a encontrar el sabor de la comida?

Va a encontrar asadores “a la argentina”, comida tailandesa, hindú y china.

Alejandro Gomel (AG): ¿Va a haber pubs, boliches o cervecerías?

Sí, existen en los hoteles internacionales. Pero las relaciones interpersonales en espacios públicos están limitadas. Hay que entender cómo se lee desde la cultura qatarí. Son culturas que consideran como principal enemigo la orfandad. Para ellos no puede haber niños huérfanos.

Qatar 2022: manual de buenos modales para no terminar preso durante el Mundial

Allí, donde nace un niño, bajo el umbral de una casa, por ejemplo, el propietario del hogar es el padre. No importa que no haya tenido contacto con la madre. La mujer soltera embarazada no está considerada adúltera. Por otro lado, existe el divorcio vincular, que no es un sacramento, sino un contrato entre partes.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué precauciones hay que tener para andar en la calle?

No están permitidas las transacciones económicas dentro de Qatar, para aquellos que no son residentes laborales. Si no tenés permiso de trabajo, no podés comprar, vender o subalquilar.

FM JL