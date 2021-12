Ludwig Ahgren fue baneado en YouTube luego de abandonar Twitch

En su tercer día en la plataforma de YouTube, el creador de contenido norteamericano Ludwig Ahgren fue baneado (expulsado por tiempo indefinido) por transmitir en vivo la exitosa canción infantil “Baby Shark”. Lo paradójico de toda esta situación es que el streamer, de 26 años, decidió dejar Twitch justamente por el tema que involucra los derechos de autor a la hora de reproducir música. En tan solo tres días le sucedió lo que él pretendía evitar.

“Estaba tratando de mirar los 50 videos de YouTube más grandes y clásicos de todos los tiempos para encontrar cuál era el mejor video de todos los tiempos”, explicó Ahgren y añadió: “En el camino terminé escuchando unos segundos de Baby Shark, que no me atreveré a escuchar ni un segundo más por el amor de Dios. Estoy bastante seguro de que los señores corporativos propietarios de Baby Shark tienen mano de hierro en YouTube, por lo que me derribaron”.

Luego de lo ocurrido, Ahgren publicó, en forma de broma, en su cuenta personal de la red social Twitter: “You could say the switch has been going well...”, lo que traducido al español sería: “Se podría decir que el cambio ha ido bien...”. El youtuber había llegado a la página principal de la plataforma siendo tendencia por primera vez, en ambos canales, antes de sufrir su primer baneo, el cual fue solucionado el fin de semana. “Gracias por seguir pasando el rato conmigo”, cerró.

Toda la actualidad del mundo del streaming, la encontrás en PEEK Latam.