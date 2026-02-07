Luego de los cientos de despidos que dispuso Jeff Bezos, renunció el director del Washington Post

En medio del feroz proceso de ajuste que atraviesa el diario Washington Post, se anunció este sábado la renuncia de su director general Will Lewis. Fue apenas unos días después de que el célebre diario propiedad del megamillonario Jeff Bezos anunciara los despidos de más de 300 periodistas, lo que diezmó la redacción y muchas de sus corresponsalías en todo el mundo.

La gestión del británico Lewis al frente del WP había sido también tumultuosa, criticada en su momento tanto por los suscriptores como por los propios empleados del Post en sus dos años de gestión, tarea a la que había sido convocado con la misión de incrementar ingresos que revirtieran las pérdidas financieras del diario.

Lewis será reemplazado en el timón del Washington Post por Jeff D'Onofrio, exdirector ejecutivo de la plataforma de redes sociales Tumblr, quien se incorporó al Post el año pasado como director financiero.

En un correo electrónico dirigido al personal y difundido en redes sociales por uno de los periodistas del diario, Lewis señaló que "era el momento adecuado para dar un paso al costado".

Un comunicado del Post se limitó a señalar que D'Onofrio sustituía a Lewis "con efecto inmediato". Cientos de periodistas del Post, incluida la mayoría de su personal en el extranjero, local y de deportes, fueron despedidos en los recortes generalizados del diario anunciados esta semana.

Will Lewis lleva dos años al frente del Washington Post.

El Washington Post no reveló el número precisó de puestos eliminados, pero The New York Times informó de que aproximadamente 300 de sus 800 periodistas fueron despedidos.

Se prescindió de toda la plantilla para Oriente Medio del periódico, así como de su corresponsal en Ucrania con base en Kiev, a pesar de que la guerra con Rusia se prolonga.

Los departamentos de deportes, gráficos y noticias locales se redujeron drásticamente y el pódcast diario del periódico, Post Reports, fue suspendido.

Cientos de personas se congregaron el jueves en una protesta frente a la sede del periódico en el centro de Washington. El Washington Post es famoso por la investigación que causó la caída del presidente Richard Nixon en el escándalo de Watergate y ha ganado numerosos premios Pulitzer.

The Wall Street Journal informó el mes pasado que 250.000 suscriptores digitales abandonaron el Post cuando su dirección se negó a tomar partido antes de las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Donald Trump. Además, el periódico perdió alrededor de 100 millones de dólares en 2024 debido a la caída de los ingresos por publicidad y suscripciones.

