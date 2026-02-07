Mariana Clemensó: “El jurado supo premiar el talento por sobre las caras conocidas”

Pasada la efervescencia de la alfombra roja y los flashes del Hotel Eleton, Mariana Clemensó se toma el tiempo para procesar el impacto. No es para menos: su espectáculo, “Soy Mestiza” se convirtió en el gran ganador de la temporada 2026 llevándose no sólo el Carlos de Oro, sino siete estatuillas más en diversas categorías.

Más tranquila, la artista asegura que “es una temporada soñada, que nos está trayendo muchas satisfacciones y estamos felices de estar viviendo todas estas emociones. Llegamos con muchas nominaciones, y uno siempre lo espera, porque lo deseás, pero cuando pasa no lo podés creer”, confiesa la artista oriunda de San Juan.

La obra que tiene fuertes reminiscencias personales combina el arte, la disciplina técnica, con un despliegue que incluye más de 100 metros de pantallas LED y un vestuario de alta costura.

-¿Te sorprendió la contundencia de haber ganado ocho premios y el Oro?

-El día a día me sorprende por la repercusión de la obra. No tenemos una figura televisiva, algo que suele mover mucho la aguja, pero la gente aprecia que esto es arte y talento. No hay nada improvisado; todo está pensado: el baile, el vestuario. Siento que cada premio lo merecíamos y el Oro no me sorprendió. Creo que el jurado se corrió de las caras conocidas y supo diferenciar. Valoraron las horas de trabajo puestas allí; fue un jurado muy consciente que premió lo que tenía que premiar.

-En ese camino, la figura de Ángel Carabajal parece haber sido clave este año desde un lugar distinto. ¿Cómo se dio esa relación laboral?

-Totalmente. Estamos muy protegidos; tenemos la espalda de Ángel, a quien encontramos en un rol muy presente, muy contenedor, algo que nos suma muchísimo y que el año pasado no teníamos. Estamos abrazados por el productor más fuerte del país. Tal cual suele decir él, Mestiza es un show que está a la altura de cualquier espectáculo internacional en el mundo. El salto ha sido impresionante: el año pasado teníamos un televisor de 50 pulgadas y hoy tenemos una estructura de pantallas y de sonido muy importante. Es un show de alto impacto visual y auditivo. Venimos empujados por lo espectacular y eso el espectador lo nota, y creo que también lo percibió el jurado por eso esta gran cantidad de premios.

-Esa apuesta también se reflejó en la taquilla, algo que no siempre coincide con los premios del jurado.

-Esa seguridad se tradujo en una de las mejores preventas de la ciudad. En un contexto nacional complejo, la sala se ha mantenido por encima del 70% de ocupación. Entiendo que el jurado también toma en cuenta eso: la respuesta del público. Han ido varias veces a ver la obra y haber logrado ocho premios y el Oro es un montón; hemos hecho historia.

-Pero más allá de lo visual, hay una historia muy personal detrás de "Mestiza"...

-Es una fusión de una historia real. Yo en la mitad del show me siento a charlar con la gente porque necesitamos creer en nosotros. La obra está dedicada a mi madre. Ella crió a seis hijos sola, fue una luchadora a la que el Alzheimer la atacó muy joven. En escena, la historia se revierte y yo me hago cargo de ese "bebé". Es una invitación a que no nos olvidemos de nuestros viejos; yo no me olvido que ella es mi mamá. Eso me conecta con el público, porque es la realidad de cualquiera que esté sentado en la platea.

-Siempre hablás de "decretar" tus objetivos. ¿Qué sigue para la obra después de Carlos Paz?

-Sigo decretando cosas. Desde el día uno dije que Mestiza tenía el Oro porque creo mucho en eso. Ahora el decreto es viajar al mundo. Ya está planeada una gira para el fin de la temporada, iremos a Europa y, obviamente, a la Calle Corrientes. Es otro sueño que ya tomo como una realidad; en Buenos Aires nos dan mucho cariño y nos piden constantemente llevar la obra. Nuestra meta es que el público se vaya superfeliz, y ese es el camino.

Soy Mestiza

Lugar: Mónaco Space (Villa Carlos Paz)

Funciones: Miércoles a Domingo, 21:00 hs.

Entradas: Desde $25.000 en boletería o por PasesShow.

Producción: Ángel Carabajal