La tapa del Diario PERFIL del domingo 8 de febrero de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.111 del Diario PERFIL, de este domingo 8 de febrero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Sin chistar: Kicillof asume la conducción del PJ bonaerense como prelanzamiento de 2027. En medio de una interna que no cesa, el gobernador impuso condiciones y se quedó con la presidencia de su partido. Como era su voluntad, lo acompaña Verónica Magario. Si bien el nombre lo había propuesto el sector de Máximo Kirchner, la toma del control es un paso dentro de una construcción nacional.

Scatturice, ¿el nuevo Yabrán? Desde Estados Unidos, el empresario sigue sumando compañías. Aviación, correo, logística y, sobre todo, contactos con el poder son parte de un entramado que no deja de crecer.

Minería, sector clave: podría aportar hasta US$ 30 mil millones anuales en 10 años.

Jorge Macri: la nueva estrategia del jefe de Gobierno.

El sable de San Martín fue para los Granaderos. Mensaje anti-K de Milei en Santa Fe,

El fenómeno de therians y furries: de las redes a los parques y plazas.

Cavallo. El exministro alertó por el costo del maltrato del Gobierno a los economistas de pensamiento afín y “bienintencionados”.

‘Periodismo puro’. John Cochrane, especialista en finanzas y economía de la Universidad de Chicago, conversó con Fontevecchia.

A 72 horas del debate, dura advertencia de los bancos a legisladores de LLA.

Maquillaje terapéutico. Un equipo de voluntarias realiza una tarea solidaria en hospitales para mejorar la calidad de vida de pacientes.

Sentencia. El exjuez Walter Bento fue condenado a dieciocho años por corrupción, como jefe de una asociación ilícita.

Bad Bunny desafía a MAGA y Trump. Cantará en el entretiempo del Super Bowl.

Estados Unidos y China: una guerra y múltiples treguas.

Con un golazo, salió de perdedor Racing. 2 a 1 contra el difícil Argentinos Juniors.

Escriben en esta edición:

Vaca Narvaja, Salvia, Burgueño, Fara, Costa, Castro, Duran Barba, Corso, Kovalivker, Calvo, Armesto, Plut y J. Fontevecchia.

