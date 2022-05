Luego del trágico caso Pettinato, hubo otro incendio en un departamento de Belgrano

Luego que hace unos días un incendio en el barrio de Belgrano conmoviera por la muerte del médico Melchor Rodrigo, esta madrugada hubo un nuevo siniestro en esa zona de la Capital Federal, esta vez en un departamento ubicado en las inmediaciones de Virrey Loreto en su intersección con la calle Amenábar.

Las razones por las que se destapó el fuego en el tercer piso de ese lugar todavía no fueron dilucidadas, y si bien la magnitud que alcanzaron las llamas en determinado momento obligaron a la evacuación de los vecinos de las construcciones linderas, resulta alentador señalar que nadie resultó herido. Hubo incluso un par de fuertes explosiones, pero el Same destacó que solo dos personas debieron ser asistidas por inhalación de humo, en casos que no revestían gravedad, de manera que el siniestro se cerró solamente con pérdidas materiales.

El rápido y enorme operativo montado en el lugar alertó con sus sirenas a toda la zona, y fueron varios los videos en redes que mostraban a las llamas que podían verse en el balcón de la construcción. A los bomberos les llevó aproximadamente dos horas reducir las llamas y los investigadores de ese departamento de la Policía Federal deberán ahora con sus pericias determinar que fue lo que ocurrió.

Hace unos días, como se sabe, un incendio en el departamento de Felipe Pettinato, el hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, alcanzó trágicas aristas, por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El facultativo, que además de atender a Pettinato hijo era su amigo, fue hallado en el lugar y todavía no están claras las derivaciones del caso, ya que algunos allegados al médico fallecido se animaron a deslizar que lo ocurrido "no fue un accidente", mientras un informe de los bomberos habría hallado rastros de un "líquido acelerante" en los restos de Rodrigo, situación que no hacía sino acrecentar dudas sobre lo que ocurrió en los momentos previos a la tragedia.

HB