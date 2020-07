D'Elía, con coronavirus: "Siento un dolor muy fuerte a la altura de los pulmones"

El líder de MILES, Luis D'Elía, se encuentra internado en la habitación 117 del Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y su estado de salud será evaluado en las próximas horas, luego de que el lunes por la noche se conociera el resultado positivo por coronavirus.

En diálogo con PERFIL, el dirigente social contó los síntomas que tiene y cómo está llevando adelante la enfermedad por la cual se encuentra internado desde hace tres días: "Es una gripe dura. Cada 7 u 8 horas, cuando termina el efecto del paracetamol, siento un dolor muy fuerte en la espalda a la altura de los pulmones y riñones. Hasta ahora no tuve complicaciones pulmonares".

"Arranqué el viernes a la noche, el sábado me empecé a sentir mal con estornudos y fiebre, el domingo a la noche me internaron, me hicieron el hisopado, y el lunes a la noche dio positivo", relató.

Luis D'Elía dio positivo de coronavirus y fue internado

Una de las dudas sobre el positivo de D'Elía es cómo se contagió, ya que en principios de abril fue beneficiado con la prisión domiciliaria a raíz de la pandemia y, desde entonces, debe permanecer en su casa.

"Vivo con mi mujer y su hija. Salen a hacer los mandados, hay que comprar las cosas para comer. Y, cuando volvieron, me debo haber contagiado, estimo que fue eso. Está absolutamente monitoreado que no salí a ningún lado. La única vez que salí en cuatro meses fueron 4 horas para ir al entierro de mi mamá", explicó en diálogo con este medio.

El piquetero recordó que es un paciente de riesgo: "Son 7 u 8 días duros y esperemos que esto no tengo una complicación pulmonar, si agarra a los pulmones ahí es complicado porque tengo 3 bypass y soy diabético".

El Sanatorio Otamendi, el centro de salud preferido del kirchnerismo

En cuanto a la posibilidad de que le suministren plasma para combatir la enfermedad, dijo: "Hasta ahora no. Si se complicara, podrían usar plasma".

Según contó, D'Elía recibió varios mensajes de apoyo de la política: "Muchísimos mensajes recibí de todo el arco político. El senador (Oscar) Parrilli, varios ministros como (el de Desarrollo Social) Daniel Arroyo, el viceministro de Salud bonaerense, (Nicolás) Kreplak, entre otros".

Finalmente, el dirigente explicó los motivos que lo llevaron a ser internado en el Sanatorio Otamendi, uno de los hospitales más prestigiosos ubicado en el barrio porteño de Recoleta: "Estoy en el Otamendi por mi obra social, a los que me critican les digo que D'Elia hizo el tercer grado en el Colegio Británico".