Maduro quema en las manos de Lula: Brasil volvió a pedir "que se muestren todas las actas"

La grosera reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, a manos de un fraude tan grotesco que el Tribunal Supremo ratificó sin que pasado un mes se haya visto una sola acta electoral, ha puesto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un callejón sin salida. Por el enorme peso continental de Brasil, se mira cada palabra, cada gesto que sale de Brasilia sobre la elección venezolana, pero Lula no se ha movido de reclamar "que se muestren las actas electorales", un eufemismo que repitió este sábado en conjunto con el presidente de Colombia Gustavo Petro, el otro mandatario de izquierda de esa parte del continente.

Lula remarca, cada vez que no puede evitar las preguntas, que su indefinición y su "neutralidad" en realidad son jugadas de estrategia política para "para mantener los canales de negociación tanto con el gobierno de Maduro como con la oposición de María Corina Machado", pero basta escuchar o haber escuchado cualquiera de los discursos más duros del chavismo, como los de Diosdado Cabello en su programa "Con el mazo dando", para ver con claridad que esperar que haya "negociaciones" con el chavismo constituye un oxímoron, es la rueda del hamster, porque el chavismo no resignará el poder ni se sentará a negociar con la oposición. Por el contrario, es casi una certeza que Machado y Edmundo González Urrutia terminarán en prisión si no escapan de Venezuela lo antes posible.

Caption

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad de proceso electoral sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables", dijo esta noche el comunicado conjunto firmado por Lula y Petro, acordado luego de tensos contactos entre los mandatarios.

"Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables", se repitió en el comunicado, pese a que este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convalidó la victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio sobre Edmundo González Urrutia, y el Tribunal consideró que el caso "ya es inapelable".

"Brasil y Colombia toman nota de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia", dijeron Lula y Petro, insistiendo luego en pedir las actas y recordar el frustante caso de los "acuerdos de Barbados", que el chavismo jamás cumplió. "El espíritu de transparencia de ese acuerdo debe ser respetado", agregaron Lula y Petro, en una de las partes más intrascendentes de su mensaje.

La semana pasada, Lula y Petro deslizaron la posibilidad de que el chavismo convocara a nuevas elecciones presidenciales, otrra sugerencia rechazada de plano, tanto por Maduro como por la oposición, y el "espíritu" que reina en las calles de Venezuela lejos de la transparencia se mide en sangre y cárceles: ya hubo al menos 27 muertos, casi 200 heridos y se estima que hay más de 2.400 detenidos, a los que el chavismo acusa de "fascistas y terroristas".

HB