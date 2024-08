Maduro rechazó repetir elecciones, y se espera el obvio fallo de la Corte chavista avalando el fraude

La dramática situación electoral en Venezuela va camino a la ratificación de la "victoria" de Nicolás Maduro por parte del ultrachavista Tribunal Supremo de Justicia, ente que confirmó que ya se hizo la "supervisión y control" del material que envió el Consejo Nacional Electoral, presuntos resultados que el gobierno de Maduro jamás difundió publicamente y que la oposición considera falsos, luego de mostrar actas de escrutinio en los el triunfo del Edmundo González Urrutia fue abrumador.

En medio de ese cuadro, Maduro rechzó de manera tajante la posibilidad de repetir las elecciones, una idea que esbozaron los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, mientras hacen equilibrio para mantenerse a distancia de las acusaciones de fraude contra Maduro. Como si no conociera al mandatario bolivariano, y como si la posibilidad de elecciones transparentes en Venezuela fue más que una quimera, Lula se animó en conferencia de prensa a plantear esa posibilidad de que los venezolanos puedan ir nuevamente a las urnas. "A Maduro le quedan 6 meses de mandato, es un plazo largo que podría hacer que el comicio se repita", señaló Lula, indicando que esa postura, "no significa que apoye a una u otra parte, sino que busca encontrar una salida posible" al gravísimo conflicto desatado por el chavismo en Venezuela.

El TSJ prometió "nivel de excelencia" en su fallo

"Se procedió a realizar presencialmente por esta Sala Electoral la supervisión y control del proceso de peritaje del material que se encuentra a disposición de esta instancia judicial y en custodia del Consejo Nacional Electoral (CNE)", anunció en tanto Caryslia Beatriz Rodríguez, titular del Poder Judicial, lo que permite anticipar que es inminente la resolución de ese Tribunal avalando el triunfo de Maduro, y rechazando en consecuencia las múltiples denuncias de fraude hechas por la oposición.

De esa descontada resolución de la Corte chavista, derivarán seguramente severas acusaciones sobre los principales referentes de la oposición, y si María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no consiguen ponerse a salvo pronto, podrían terminar encarcelados como ya ocurre con centenares de militantes que fueron apresados por el regimen de Maduro en las protestas callejeras.

"La valoración de los resultados se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral, con los más altos estándares técnicos y científicos, nacionales e internacionales, garantizando el máximo nivel de excelencia técnico jurídico", indicó Rodríguez. La presidenta del TSJ señaló que la Sala Electoral, durante el desarrollo de la actividad que realizan los expertos, "buscará la verdad y la justicia".

Como si no conocieran al chavismo, Lula y Petro deslizaron que Venezuela "podría repetir las elecciones".

"Culminado este proceso de peritaje en el tiempo perentorio establecido previamente por esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con estos hechos objetivos, comprobados y certificados, se emitirá sentencia definitiva sobre este recurso contencioso electoral", puntualizó. Finalmente, Rodríguez, militante del chavismo, exconcejal y alcaldesa encargada de la capital, reiteró el compromiso del Poder Judicial para “impartir justicia”.

La medida forma parte del recurso contencioso electoral introducido por el presidente Nicolás Maduro para dirimir la controversia sobre un fraude denunciado por la oposición, que por su parte acusa al TSJ de favorecer invariablemente con sus sentencias al Gobierno.

Edmundo González Urrutia no acudió a los llamados de la máxima Corte, al considerar que comparecer ponía en riesgo su libertad, pero insiste en que ganó las elecciones con el 67% de los votos. La oposición publicó en un sitio web las copias de más del 80% de las actas que aseguran prueban su triunfo, pero el chavismo nunca difundió actas y tacha de fraudulento aquel material, pese que consta de todas las firmas y hasta de los códigos QR emitidos por cada centro de votación.

"Cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos"

Apenas se conoció la 'idea' de Lula sobre nuevas elecciones, el rechazo de Maduro fue tajante: "Venezuela tiene soberanía, es un país independiente y cada país sabe qué hacer con sus asuntos internos".

Lula da Silva había sugerido más temprano celebrar nuevas elecciones con "la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones". En la misma línea, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, pidió en la red social X "nuevas elecciones libres" con "garantías totales a la acción política" y el "levantamiento de todas las sanciones" económicas de Estados Unidos contra Venezuela.

“Nunca voy a decir 'Colombia, su gobierno debe hacer esto' y sacar en mis redes sociales un consejo, no... Cada presidente sabe, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos", contestó Maduro, que sostiene haber sido reelecto con el 52% de los votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral nunca mostró una sola acta de la votación, invocando un supuesto "hackeo del sistema", que expertos informáticos y observadores desestiman.

La Casa Blanca, por su parte, pareció retractarse este jueves de declaraciones del presidente Joe Biden en las que apoyaba también repetir los comicios en Venezuela. Estados Unidos "ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente", opinó Maduro. "El presidente Biden declaró de manera intervencionista, sobre los asuntos internos de Venezuela (...), él da una opinión y a la media hora lo desmienten los voceros del Departamento de Estado".

"Yo rechazo, plena y absolutamente, que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela", remarcó el venezolano. "Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás", señaló el mandatario al equipo de prensa oficial. "Si no, uno entonces se convierte en consejero de los demás países", destacó.





