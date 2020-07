"Si es el momento, bienvenida esta reforma judicial", insistió la ministra Losardo

"Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar la Justicia, y bienvenida esta reforma judicial, que se discuta en el lugar que se tiene que discutir, que es el Congreso Nacional", dijo este jueves 30 de julio la ministra de Justicia, Marcela Losardo, defendiendo en el canal TodoNoticias la iniciativa del presidente Alberto Fernández, que voces opositoras consideran como úna nueva estrategia del oficialismo para qonseguir que la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de ese sector puedan ver aliviadas complejas situaciones procesales en las causas vinculadas con la corrupción.

"Vamos a separar las cosas, la reforma es la unificación del fuero criminal correccional con el penal económico en una primera etapa,pero para que quede claro que esta no es la reforma para beneficiar a la vicepresidenta (Cristina Kirchner) o a cualquier otro ciudadano, porque claro siempre ponemos a la vicepresidenta, como si las cosas que hiciéramos fueran para beneficiar a la 'presidenta pero muy lejos es de pensar que sea un beneficio, porque esta reforma lo que está planteando, es que los jueces van a seguir siendo los mismos jueces en cada causa", agregó, calficando en algún momento de esa larga frase a CFK como presidenta.

"Ustedes saben que los juicios tardan 10 años, 20 años, 26 años, hay que terminar con esto, hacer que haya un funcionamiento transparente de todo el ámbito de la Justicia, no solo hablamos de la Corte, sino del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, los juicios por jurados", señaló la titular de Justicia en La Rosca, el ciclo político que conducen Eduardo van der Kooy y Daniel Fernández Canedo en TN.

"Se habla todo el tiempo del tema de la Corte, pero esa es solo una parte de esta reforma, han instalado lo de la Corte, pero lo que resuelva el consejo asesor no es vinculante, y el Presidente puede no hacerle caso. Y la voz de Carlos Beraldi en ese cuerpo es una entre once miembros", sostuvo Losardo.

"Otra cosa que quiero aclarar es que ese consejo asesor fue armado por un decreto, no por un DNU. Se limitará a ver que mejoras hay que hacer, y en ese marco van a analizar un poquito la Corte Suprema", agregó la ministra, defendiendo además "el momento" elegido por el Gobierno para presentar esa iniciativa de cambios judiciales: "Es un muy buen momento, está funcionando el Congreso, repito bienvenida esta reforma, que se discuta, que se analice, y si tiene que mejorarse que se mejore, pero todos sabemos que tiene que haber cambios en la Justicia argentina, incluso una parte de esta reforma es la que impulsaba el gobierno anterior".

"El presidente Alberto Fernández es una persona calificada, que sabe mucho de derecho, él dice que quiere tener un consejo asesor que lo asesore sobre diversos temas, lo hace para escuchar distintas voces", explicó la funcionaria sobre el proyecto de ley anunciado este miércoles. "Esa reforma es un compromiso de campaña, iba a ser presentada apenas comenzó nuestro gobierno, hoy tenemos casi todos los resortes judiciales y legislativos funcionando, entonces yo digo 'si la reforma ahora, porque lo que quiero que la gente entienda es que esto busca una justicia más eficiente, más próxima al ciudadano y más transparente",

"Casi siempre se piensa que la Justicia Federal tiene que ver solamente con los funcionarios públicos, pero también tiene que ver con otros temas muy importantes, que le preocupan a toda la ciudadania, como la trata de personas, el crimen organizado, por eso hay que tratar esta reforma", insistió.

"No voy a opinar sobre el tema del jubilado de Quilmes, porque respeto la independencia judicial", sostuvo Losardo evitando ese polémico tema, y también eludió el tema de las liberaciones de condenados que se hizo por la Pandemia de coronavirus, indicando que su Ministerio "no libera ni encarcela a nadie, son los jueces los que resuelven eso".

Finalmente sobre el dinero que el Estado deberá invertir en abrir decenas de nuevos juzgados, "vamos a tener que tener plata para hacer esta reforma", aunque relativizó el impacto presupuestario del tema al considerar que "cuando se fusionan juzgados civil, federal y contencioso no se gasta más, y cuando se crean los nuevos juzgados, un juez Federal tiene dos secretarias y se va a quedar con una".

