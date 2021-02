Marcos Di Palma se quedó sin gasoil en el camión por correr una picada.

El piloto de automovilismo, Marcos Di Palma, se quedó sin combustible en su camión por correr una picada con otro camionero. El diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, publicó el video en sus redes sociales.

"Acá está Hernán, culpa de este viejo hijo de p... que me corrió en la autopista me acabo de quedar sin gasoil. Y gracias a Néstor me regalaron el gasoil, 30 litros, si lo ven a este hijo de p... no le paren eh. A este lo llevo a dar una vuelta, a este lo piso", expresó Marcos Di Palma quien publicó el video cargando combustible en sus redes sociales.

Hace dos semanas, se confirmó el procesamiento del piloto de automovilismo por un corte de luz que afectó a la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento en diciembre de 2017.

En ese momento, una avioneta que volaba de la localidad de Arrecifes a Sarmiento pasó por arriba del puente del Río Arrecifes y colisionó con uno de los tres cables de alta tensión, lo que produjo su rotura y la caída al piso de parte de la aeronave.

La aeronave Cessna 182J con matrícula LV-IPT que intentaba aterrizar a la vera de la ruta nacional 8 -entre las localidades de Arrecifes y Capitán Sarmiento-, era conducida por Di Palma.

En la pandemia, Di Palma también fue criticado por violar la cuarentena en Arrecifes, su ciudad natal, piloto de carrera realiza actividad física con su bicicleta, de forma cotidiana, pese a que en el distrito no estaban permitidas las salidas recreativas.

EuDr / ds