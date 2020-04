por Ernesto Ise

Fue un shock. Mucho más para Roberto Antier que reemplazó a Marcos Mundsctock en Les Luthiers desde mayo de 2019. “No tengo palabras… Y Él era el Rey de la palabra… y el maestro… que papelón de alumno…”, puso el actor en su mensaje despedida. “Recuerdo la función en la que tocaba leer a medias la introducción del ‘Pepper Clemens’ mis sentidos grababan a 20 cámaras la situación de estar junto al autor, ambos de smoking, sobre clásica la alfombra roja, leyendo lo que ya conocía de memoria, nombrando a Mastropiero al lado de su papá y tratando de disimular mi embeleso. Me tocaba ser coprotagonista pero no quería perderme ser espectador también de ese privilegio que me regaló la vida. Los admiro desde adolescente y me llena el alma saberme ahí. Hoy se fue un imprescindible”, cerró Roberto Antier en su tributo a Mundstock.

Roberto Antier, hijo de actores también, ya integraba Les Luthiers desde 2015, en lo que fue la tercera temporada de "Gran Reserva". Justamente un espectáculo que menos integrantes de Les Luthiers original tenía: sólo estaban de aquellos Carlos López Puccio y Jorge Maronna. Daniel Rabinovich había muerto en 2015, y en 2017 se había ido del grupo quien fuera otro de los fundadores, Carlos Núñez Cortés. En febrero de 2019, según explicó en una nota Roberto Antier, Marcos Mundstock se sintió mal y en mayo de ese año, Antier debutó "como Mundstock" en el Gran Rex. Un desafío que tuvo un momento emocionante para quienes estaban arriba y abajo del escenario. A las dos semanas de estreno, en silla de ruedas, Mundstock volvió a actuar con ellos. “No encuentro palabras para expresar la felicidad y emoción que siento por haber podido volver al escenario con mis compañeros después de 3 meses”, escribió ese inolvidable maestro de ceremonias de Les Luthiers.

Campanella compartió el video del último saludo de Marcos Mundstock

Hoy, a los 77 a los, Mundstock murió. Y así lo informó su equipo: “Después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre. Nos quedará el recuerdo de su voz, única e inconfundible. (…) Nos quedará su profesionalismo. Su autoexigencia, su ética de trabajo y su respeto extremo por el público, valores que todos compartimos y que él defendió desde el momento de la creación misma de Les Luthiers”. Es parte del extenso texto de adiós a Marcos Mundstock.