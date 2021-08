Crítica de Maximiliano Guerra a Raúl Rizzo: "Si quiere que se vaya a Cuba, a Venezuela o Afganistán"

Maximiliano Guerra, ex bailarín y coreógrafo del Teatro Colón y actual dirigente del “PRO Social”, calificó como un "despropósito" que el actor Raúl Rizzo le haya sugerido al Gobierno realizar una "revolución armada", y al respecto lo invitó a que "se vaya a vivir a Cuba, Venezuela o Afganistán".

Además tildó al actor conocido por su afinidad con el kirchnerismo de "golpista de arma en mano", habló sobre su decisión de no presentarse como candidato a legislador, y criticó con dureza la “inmoralidad” del gobierno de Alberto Fernández. "Se les cayeron las máscaras, volvieron peor", opinó.

Guerra contó que tomó la decisión de no presentarse para un cargo legislativo en conjunto con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “La propuesta estaba, existía de que fuera como legislador, pero al mismo tiempo cuando ella hizo su pronunciamiento, charlamos un poco como era mi lugar y a partir de ahí empezamos a hablar de cuáles eran las posibilidades. Por eso tomé la decisión de acompañarla a Patricia, justamente viajé a Córdoba, estuve en Tucumán”, sostuvo.

El ex bailarín, que desde fines de 2020 está al frente de la iniciativa de caridad y trabajo territorial, como definen al PRO Social, consideró que la política “se hace desde muy cerquita de la gente, estar pegados, saber cuales son las necesidades” y que “tiene que ver con eso, con el servicio comunitario”.

Consultado por su opinión sobre el impacto de las fotos de la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez junto al presidente Alberto Fernández, analizó: “Afecta al sentido común desde el dolor, la decepción de un gobierno que había empezado no tan mal, pero después se fueron cayendo las máscaras y no es que volvieron mejor, sino que volvieron peor”, dijo en diálogo con el ciclo “Actualidad política TV” (Canal Metro).

Maximiliano Guerra se bajó de su candidatura por el PRO y le pegó al Gobierno ​

Para el dirigente del PRO, “sea quien sea quien quebranta la ley es un delito”. “No nos olvidemos que los dnu son con fuerza de ley y al tener fuerza de ley es una ley es como si la hubiese votado el congreso”, señaló.

En ese sentido, se mostró en desacuerdo con las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: “Estoy en desacuerdo con lo que dice, el cree que porque no se contagió nadie, quiere decir que yo puedo ir a robar un banco, pero si no me abren la caja, no me llevo plata, afuera me está esperando la policía para detenerme, disparo nueve veces no mato a nadie, no cometí ningún delito entonces”, planteó.

El coreógrafo consideró que “la doble moral” del Gobierno “es fantástica como para hacer una película o una novela”. “No tienen cómo sostener ni defender lo que hacen, hay mucha gente procesada por romper la cuarentena y al presidente también le toca, al presidente, a su mujer y a todos los que estaban ahí si es que no tienen el permiso, porque además no es que estamos hablando de diciembre, estamos hablando de julio cuando la cosa estaba muy complicada, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente falleció”, dijo.

Maximiliano Guerra se suma al PRO con una iniciativa social: "Voy a dejar mi mejor esfuerzo"

“Este gobierno nos tiene acostumbrados a la inmoralidad. Tenemos los conceptos morales muy corridos. Pero bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados a eso, la inmoralidad del vacunatorio VIP, que hicieron una jugarreta con el contrato con Pfizer, mucha gente está fallecida lamentablemente por una mala gestión porque quisieron utilizar geopolíticamente la vacuna. Tenemos muchas cosas como para ir sumando”, criticó Guerra sobre el accionar del Ejecutivo en relación a la pandemia de coronavirus.

No obstante, manifestó que no cree que esto tenga gran impacto en las urnas de cara a las elecciones legislativas. “La gente que los sigue siempre les va a perdonar todo, el núcleo duro que los vota, los va a votar igual. El que nunca los votó tampoco los va a votar ahora”, dijo. Y agregó: “El tema es la franja del medio por eso digo que hay que tener mucha conciencia, el oficialismo y la oposición tenemos que ser muy claros cual es el mensaje para la gente que vaya a las urnas a votar. Primero pedirles que voten y no dejen de votar porque ese paso es fundamental en una democracia”.

Por último, sobre las declaraciones del actor Raul Rizzo sobre una “revolución armada”, manifestó: “Me parece que es un despropósito, es un despropósito pensar que un gobierno la única solución que tiene es una revolución armada (...) yo lo invito al señor Rizzo si quiere que se vaya a vivir a Cuba, a Venezuela o que se vaya a Afganistán ahora”. Además, pidió “sensatez” y sumó: “Si sos un golpista de arma en mano, me parece que estás en la era equivocada”.