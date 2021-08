Cafiero sigue explicando el "descuido" de Olivos: "Una foto y un error no pueden definir a un gobierno"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, terminó este domingo su raid mediático en el que intenta defender al presidente Alberto Fernández por lo que considera un "descuido:" el haber participado de una fiesta en plena cuarentena obligatoria. El funcionario elogió al mandatario por pedir disculpas y remarcó que "una foto y un error no pueden definir a un gobierno".

"Ahora tampoco perdamos de vista errores que a la Argentina le cuestan postergaciones y que hasta acá nadie pidió disculpas del brutal endeudamiento, los tarifazos que tuvo la Argentina", dijo comparando la situación con el gobierno de Mauricio Macri. "Eso define un gobierno, endeudarse como se endeudó el gobierno anterior en 100 mil millones de dólares define a la Argentina y define un gobierno, una foto, un error no define un gobierno".

En declaraciones al canal A24 este domingo, Cafiero dijo que "es cierto que hubo un error" y "una equivocación" pero remarcó que "el único que pidió disculpas y aceptó ese error fue el presidente y otros que estuvieron desfilando durante todo este tiempo con una suerte de vara moral para la Argentina, nada de eso hicieron".

"Nadie pidió disculpas del brutal endeudamiento y los tarifazos que tuvo la Argentina", dijo comparando la situación con el gobierno de Mauricio Macri.

Cafiero apuntó contra Elisa Carrió por su fiesta: “Esperamos las disculpas”

Vacunatorio VIP y fiesta de Fabiola: "Nadie está exento de estos errores", dice Cafiero

"Nadie está exento de cometer errores, ahora también tenemos que poder condenar esos errores", defendió.

"Esto no hablo solamente por Santilli o Negri o Larreta que estuvieron también en ese festejo de cumpleaños de Carrió sino que también tenemos que poder calificar o poner en relieve, estos son errores que no se debieron cometer, el mismo presidente lo dijo, él asumió su culpa y así lo dijo", dijo.

"Al gobierno de Alberto Fernández lo definen los respiradores, lo definen la infraestructura hospitalaria, lo define la lucha contra la pandemia, lo define empezar a poner en funcionamiento todo el aparato productivo y la generación de empleo que nuestro país necesita para salir de la doble crisis que tenemos, la crisis del macrismo y la crisis de la pandemia", dijo Cafiero.

"Hubo un descuido y Alberto Fernández termina yendo, tarde, al chalet y se estaba desarrollando esa actividad, eso fue lo que pasó, ese fue el error y ya el presidente lo marcó", explicó Cafiero.

Consultado por el periodista Rolando Graña sobre por qué en plena pandemia de Covid se cometen "errores" como la fiesta de Fabiola Yáñez o el Vacunatorio VIP, Cafiero explicó que "nadie está exento de estos errores".

"El vacunatorio VIP al final terminó siendo un puñado de vacunas que no debieron darse tampoco pero también la escala de ese mismo escándalo que se planteó en su momento es algo que estuvo totalmente desubicado, que no se tuvo que haber permitido, de hecho el presidente no lo permitió y tomó la decisión enseguida", explicó.

Cafiero desmintió que se hayan organizado más fiestas en Olivos

El "descuido" de Alberto Fernández no es "una preocupación de la gente"

La salida a este escándalo, por el cual el presidente podría ser llevado a juicio político, es "mirando para adelante y también identificando que esa no es la agenda de la gente", dijo Cafiero.

"Esas no son las preocupaciones de la gente, las preocupaciones de la gente es cómo recuperamos al país de esta doble crisis, de la crisis del gobierno de Macri que estamos viendo en los niveles de empleo", explicó.

Consultado sobre por qué ocultó durante 13 meses la existencia de esa fiesta, ocurrida cuando en Argentina estaban prohibidos los encuentros sociales, Cafiero explicó: "Seguramente, nadie tenía registro de eso, el presidente mismo no tenía registro. Lo contó también como algo con mucha naturalidad'".

"Hubo un descuido y él termina yendo, tarde, al chalet y se estaba desarrollando esa actividad, eso fue lo que pasó, ese fue el error y ya el presidente lo marcó", explicó Cafiero. "A un gobierno no lo define un error de estas características ni mucho menos, no lo define una frase, no lo define una foto, no lo define un acto, lo definen sus actos de gobierno permanentemente y cuál es su compromiso".

