Qué decisión terrible: ¿780 millones de dólares cash o 1330 millones en cuotas en 30 años?

Se presume que es humano, porque se detuvo en una estación de servicio en Illinois a cargar combustible o comer algo en la tienda de Speedway, y esa parada cambió su vida para siempre: se fue con 1.330 millones de dólares... No lo sabía todavía, solo tuvo que esperar hasta el sorteo de este viernes por la noche en la lotería estadounidense Mega Millions, que lo convertiría en dueño del segundo mayor premio de la historia: esa montaña de 1.330 millones. Los organizadores de la lotería todavía no saben quien es el nuevo archimillonario, que no tardará seguramente en conocerse.

"¡Jugadores de Mega Millions, revisen sus boletos! Tenemos un ganador (...) en Illinois. ¡Estén atentos para más detalles!", anunció en su cuenta de Twitter la responsable de la lotería de este estado, en el centro-este del país.

"¡Estamos ansiosos por saber quién ganó y esperamos felicitar al ganador pronto!", agregó Pat McDonald, funcionario de Mega Millions, en un comunicado de prensa.

El premio mayor se calculó inicialmente en 1.280 millones de dólares, pero "el valor final fue más alto de lo estimado" tras computarse las ventas reales, explicó Mega Millions.

Claro que, como se estila en la lotería americana, esos 1.337 millones del viernes representan lo que obtendría el afortunado ganador si acepta recibir el dinero en 30 años. Si, en cambio, opta por cobrar su premio de una sola vez, recibirá "apenas" 780 millones, según destacó Mega Millions.

Al margen de la ironía sobre lo "díficil" de elegir entre una fortuna o la otra, lo cierto es que si él o la nueva rica elige el pago en cuotas, asegurará también el futuro de sus hijos y tal vez hasta el de sus nietos. Si opta por el pago en efectivo, priorizará el "aquí y ahora", pero en ambos casos, se sabe, los impuestos serán enormes.

El premio mayor de esta lotería había crecido de manera constante durante más de tres meses. En 30 sorteos nadie había acertado los seis números, por lo que cada semana jugaban más personas con ilusión de volverse ricos. Y así las chances de este viernes de acertar la combinación de seis números, más la bola extra eran de una probabilidad en 303 millones...

La mayor ganancia de la historia del Mega Millions fue de 1.586 millones de dólares y la pagó en enero de 2016 la otra gran lotería estadounidense, la Powerball, pero el premio se dividió entre tres ganadores. En este caso, el genio o genia de Illinois no tendrá que repartir su fortuna con nadie...

