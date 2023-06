Mirtha Legrand pidió que retiren su estatua: qué otros homenajes de famosos hizo el escultor

Por pedido de Mirtha Legrand, el municipio de Villa Cañás retiró la estatua que inauguró en el marco de los festejos por su aniversario nº 121. Daniel Melero, oriundo de Córdoba, fue el encargado de realizar la estatua que deberá ser retocada para volver a su lugar, ya que su trabajo fue profundamente criticado en redes sociales y por la hija de la conductora, Marcela Tinayre.

La escultura metálica fue removida luego de que la propia diva de la televisión declarara públicamente que no le había gustado. Si bien en un primer momento se mostró agradecida e ignoró las críticas, finalmente reconoció que no se sentía representada. “Esa no soy yo”, dijo haciendo énfasis en la sonrisa de la estatua.

“Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí'. La idea es muy buena, yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso”, dijo la conductora en comunicación con el intendente de su ciudad natal, Norberto Gizzi, a quien definió como “encantador”.

Si bien el artista había declarado que trabajó desde un primer momento utilizando como referencia una foto de Mirtha, ella propuso que se revisara el rostro de la estatua, porque “no es buena”. Además, si bien en un principio Melero afirmó que “Mirtha supo desde el principio” sobre el homenaje y que “dio el ok para que se realice”, ahora la conductora declaró que "esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”.

El trabajo del artista Daniel Melero

Daniel Melero -tocayo del reconocido productor y compositor de Buenos Aires- cuenta con más de 25 años de trayectoria como escultor y un título como profesor de Artes Plásticas. El oriundo de Laboulaye, ciudad ubicada al sudeste de la ciudad de Córdoba.

En su trayectoria, ya ha inaugurado esculturas de personajes populares, como Pablo Aimar, Lionel Messi y Soledad Pastorutti. Sin embargo, en muchas ocasiones ya fue viralizado su arte en redes, dado que la gente debate sobre los parecidos.

Al ser criticado por su homenaje a Mirtha Legrand, reflexionó: “La crítica tiene que ser constructiva para que sirva, tiene que ser algo con contundencia. No tiene que ser destructiva porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”.

En el 2014, el artista inauguró su homenaje a La Sole. Se trata de una escultura que se encuentra en Arequito, localidad del departamento Caseros, provincia de Santa Fe, de donde es oriunda la famosa cantante folklorista. En la estatua, La Sole fue representada con bombacha de campo, remera, chaleco y con su típico revoleo de poncho.

Daniel Melero homenajeó a Pablo Aimar y a La Sole

En 2017, una escultura de Melero fue inaugurada en la plazoleta del Futbolista en Río Cuarto, homenajeando al ídolo de River Pablo Aimar. La escultura no sólo levantó debates sobre el parecido con el futbolista, sino que además generó revuelo porque en aquella localidad cordobesa, por ordenanza, se prohibió llevar a cabo este tipo de homenajes con personas vivas.

La escultura de Messi, campeón de América

Más recientemente, en el 2021, Melero edificó en Córdoba la escultura de Lionel Messi, luego de que la selección saliera campeona de la Copa América. Las fotos de la estatua forjada en hierro también se habían viralizado y fueron tema de conversación en las redes. En la escultura, el capitán argentino aparece corriendo, a punto de patear una pelota.

Gremialistas impulsores del Cordobazo

En sus redes sociales, Melero comparte gran parte de sus trabajos. También realizó esculturas metálicas de gremialistas impulsores del Cordobazo, hizo a San Expedito a color y homenajeó a trabajadores con esculturas llamadas “Jardinero” y “El repostero”. En otros formatos, también expuso figuras de caballos tallados en madera, el rostro de San Martín en metal calado y un mural en alto relieve homenajeando la labor docente.

