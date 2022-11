Mónica Poggio tiene 70 años y muchas vidas en una sola. Este año cumplió un sueño que había visto relegado: ser actriz. Y no solo eso, integró el elenco de Manto de gemas, ópera prima de la directora nacida en Bolivia y radicada en México, Natalia López Gallardo que recibió el Ojo de oro en el reciente Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y también obtuvo el Oso de Plata (Premio del Jurado) durante el pasado Festival de Berlín.

Nació en la ciudad de La Plata, se mudó a Buenos Aires y luego vivió mucho tiempo en Estados Unidos. “Yo no tengo más familia en Argentina, toda mi familia cercana vive en Estados Unidos”, sin embargo, recientemente regresó al país.

“Este proyecto me llegó a los 70 años y esto lo quiero compartir porque hay muchas mujeres que creen que con la edad la vida se acaba, pero no es así y cada vez que se empieza un proyecto nuevo es un lifting para el ánimo”, destacó.

El elenco de Manto de gemas en el Festival Internacional de cine de Morelia

Su decisión de irse a Estados Unidos en 1981 envuelve un capítulo doloroso de su vida. Cuando su hijo de cinco años, al que llamaban "Jean Jean" fue diagnosticado con leucemia encontraron en Washington un lugar donde podían realizarle un tratamiento que les ofrecía una esperanza en medio de la desolación. A un mes de que se concretara el viaje, el niño falleció. Ante ese golpe, Mónica decidió irse igual a Estados Unidos porque no podía continuar viviendo como hasta ese momento.

“En una biografía escrita la ‘periodista’ Adriana Balaguer escribió sin haberme entrevistado que el motivo de mi viaje a Estados Unidos se debía a que yo era militante trotskyista, una falta de respeto si la hay, aunque debo reconocer que fue una adelantada en la fabricación de las fake news”, relató Mónica sin perder el humor.

En pleno 2022, muchos años después, Mónica Poggio cumplió un sueño. Se vio de pronto caminando por la alfombra roja en el Festival de Cine de Morella y siendo parte de una rueda de prensa con el equipo que fue una gran familia durante lo que duró la grabación. “Era la única argentina en el elenco y conviví durante la filmación con todo el equipo, me llevé muy bien con la actriz mexicana Nailea Norvind, que es excelente, que hacía de mi hija, había gente de todas nacionalidades, de diferente extracción social, terminábamos el día con tacos y cerveza; fue una experiencia fantástica”.

El camino hacia la alfombra roja

-¿Cómo se gestó su camino en el mundo de la actuación?

-Yo nací en La Plata y la primera carrera que elegí fue actuación. Estudié teatro con Francisco Javier en la Escuela de Teatro de La Plata, pero tenía un padre exigente al que le pareció un horror que su hija fuera actriz y, tras las vueltas de la vida terminé recibiéndome de socióloga. Me dediqué a partir de entonces, más que nada, al arte contemporáneo y trabajé en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires durante 14 años.

-¿Cómo era su vida habitual, antes de Manto de gemas?

-Fui profesora en la Universidad de Buenos Aires, en ciencias de la Comunicación y renuncié durante el gobierno de Carlos Menem. Después comencé mi trabajo en el Museo de Arte Moderno, después hice fashion consulting. Soledad Silveyra que es mi amiga me pidió si la podía asesorar en moda, que es algo que siempre me gustó, y la vestí todo el primer año que le tocó estar en Showmatch. Además, tuve un programa de radio en Radio de La Ciudad y ese fue un momento maravilloso de mi vida.

-¿Cómo le llegó el proyecto de la película?

El proyecto me llegó mientras vivía en Estados Unidos. Una amiga me comentó que se iba a Tepoztlán, México, donde iba a ver Carlos Reygadas, que siempre fue mi director de cine mexicano preferido. Yo le pedí que le mandara mi mensaje de admiración y allí fue como él y su pareja, Natalia López Gallardo, vieron mi foto. Mi amiga me llamó y me dijo que al verme se dieron cuenta de que debía interpretar el personaje de la madre de la protagonista en Manto de gemas. Así comenzó a gestarse mi participación en la ópera prima de Natalia. Fue un regalo que me dio la vida

-¿Tiene por delante otros proyectos de este tipo?

-Tengo un proyecto que ojalá se lleve adelante y me anoté en varios castings en Argentina, pero por ahora tengo ofertas de México y Miami. Me encantaría tener ofertas en mi país.

Manto de gemas

La película Manto de gemas es la ópera prima de Natalia López Gallardo y el elenco de la película se completa con Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa, Juan Daniel Garcia, Sherlyn Zavala Diaz, Balam Toledo.

Se trata de una historia en la que se presenta el lado oscuro de México, en el que mujeres desaparecen y el mundo del narcotráfico y los secuestros reinan. En medio de eso, el film emplaza a mujeres que no son solo víctimas, son poderosas, a veces también victimarias, padecen y hacen padecer. No hay una clara línea divisoria entre malos y buenos, hay sobrevivientes. Todo con una estética que juega con la ansiedad, el suspenso y la belleza fotográfica.