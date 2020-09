Murió Carlos Samaría, el zapatero del Papa Francisco

Carlos Samaría, ortopedista y zapatero del Papa Francisco, falleció en Buenos Aires a sus 88 años. Samaría realizaba, a medida, los zapatos que utilizaba Jorge Bergoglio desde que se desempeñaba como rector del Colegio Máximo, en San Miguel, hace más de cuarenta años.

Al enterarse de su muerte, el Sumo Pontífice envió una carta a su familia, que publicó el sitio Ateleia: “Puedo asegurar que, en mi vida, su ejemplo de rectitud y de buen cristiano dejó huella, y le estoy agradecido”, les dijo en la misiva que envió el domingo 6 de septiembre. “Rezo por él y por toda la familia. Que Jesús lo bendiga y la virgen Santa lo cuide”, finaliza el escrito.

Samaría se desempeñaba desde el año 1950 en la ortopedia familiar del Grupo Ortopedia Alemana, ubicada en calle Montevideo a metros de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires. Fue fundada por su tío alemán, en 1927, y es una de las empresas líderes en calzado, prótesis quirúrgicas, e insumos biomédicos.

El Papa Francisco llamó a una jornada de oración mundial por los libaneses

El vínculo entre ambos se mantuvo cercano a lo largo de los años y solían comer juntos con frecuencia cuando aún vivía en Buenos Aires. Según contó el zapatero en una ocasión, el primer pedido de Bergoglio a Samaría generó un ida y vuelta entre ambos. El ortopedista no quería cobrarle al por entonces sacerdote, pero Jorge Bergoglio quiso pagar por el trabajo.

En una nota publicada en el portal Periodista Digital en 2013, Samaria contó que el papa Francisco siempre prefería que arreglara sus zapatos antes de un par nuevo: "Nunca quería zapatos nuevos. Yo lo forzaba, pero mire monseñor… y el decía 'No arréglelos que con estos ando bien', un poquitito porque todavía podían tener más uso, eran útiles, y otro poquitito porque el zapato viejo se amolda al pie, es así“, contó.

Antes de que fuera elegido Sumo Pontífice, estaba preparándole un par nuevo para el invierno en Buenos Aires, y cuando se enteró de su elección no pudo evitar emocionarse. “Cuando me enteré me puse a llorar como un pibe. Fue un impacto emocional muy fuerte. Pensé el Papa, un amigo, uno se conmueve", dijo. Tiempo después lo visitó con su familia en el Vaticano.

El Papa Francisco pidió que los pobres sean los primeros en vacunarse

En su última aparición pública, el pasado viernes 4 de septiembre, el Papa Francisco convocó a celebrar una jornada universal de oración y ayuno por las víctimas de la terrible explosión ocurrida en el puerto de Beirut, capital de Líbano. "Un mes después de la tragedia que azotó a la ciudad de Beirut, mi pensamiento se dirige una vez más al Líbano y su gente, tan duramente probada", dijo durante su audiencia general semanal del miércoles, cuando invitó a un sacerdote libanés con una bandera de su país para que se colocara junto a él y la besó.

El Líbano, dijo el Papa, es "un mensaje de libertad y un ejemplo de pluralismo, tanto para Oriente como para Occidente". "Por el bien del país y del mundo, no podemos permitir que este legado se pierda", expresó, según consignó Vatican News.

AG / MC / DS