Murió la esposa de Alfio "Coco" Basile: su hija denunció que la medicación que tomaba no ingresó más al país

Nilda Chiangaglini la esposa del ex entrenador de la Selección Nacional, Alfio "Coco" Basile falleció el jueves 15 de julio por la mañana por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), según reveló su hija Sabrina Basile.

La hija del DT acompañó su testimonio en redes sociales con una fuerte denuncia: "Murió por Epoc porque todo el año pasado y este el neumonólogo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país", expresó Sabrina Basile.

Las primeras informaciones que circularon eran que Nilda Chiangaglini había fallecido por COVID-19 ya que Basile, vacunado con una dosis de la Sputnik V, se había contagiado del virus y permaneció internado por un cuadro de neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Pero su hija lo desmintió rotundamente.

Tengo el acta de defunción. No tienen salida. Pero quieren aterrorizar a la población con una enfermedad que no es mortal y el 99% que la contrae se recupera. Les gusta el drama y la mentira pero justo se toparon conmigo. Rt please 🙏❤️