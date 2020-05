Nuevos permisos, más retenes y control en el transporte público

La nueva prórroga de la cuarentena trajo modificaciones en las condiciones del aislamiento obligatorio en la zona metropolitana que concentra la mayor cantidad de casos de coronavirus y que aún no logró pasar a la fase 4 de reapertura progresiva en la que ya está el resto del país.

El aumento de la circulación y el uso del transporte público son los dos ejes que más preocupación generan entre las autoridades y es por eso que surgieron nuevas disposiciones en ese sentido. Por estos días, se revocarán todos los permisos de circulación que se dieron hasta el momento y se volverán a otorgar solo a quienes puedan demostrar que cumplen tareas esenciales. También se intensificarán los controles en los accesos a la Ciudad, en simultáneo con el refuerzo del uso de la aplicación digital Cuidar, en la que deben registrarse los trabajadores que necesitan circular de manera diaria.

La app Cuidar brinda un código QR que puede ser verificado con un lector que poseen los agentes que realizan los controles de tránsito y en el transporte público.

Entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se otorgaron unos 5 millones de permisos de circulación que con esta nueva medida seguramente se reducirán de manera considerable.

En la zona metropolitana se estima que el uso del transporte público está en un 24% de la circulación habitual y de acuerdo a los datos que se obtienen a partir del uso de la tarjeta SUBE, se duplicó la cantidad de usuarios entre la primera semana de la cuarentena y la medición realizada el jueves pasado. Es por eso que se endurecerán los controles para que solo usen subtes, trenes y colectivos quienes cumplan con servicios esenciales, vinculados a la seguridad y el área de salud. Al igual que con la red de subtes, se cerrarán algunas estaciones de tren para restringir la cantidad de usuarios.

En el transcurso de la semana comenzará un sistema de otorgamiento de turnos para el uso del tren, que arrancará por la línea Mitre y que se extenderá al resto de la red en el caso de que la experiencia resulte exitosa.

Las salidas recreativas por ahora no registrarán cambios. En la Ciudad, por ahora, se mantendrá la habilitación para los menores de 16 años para salir con un adulto un día del fin de semana durante una hora, con una restricción de 500 metros a la redonda del domicilio, de acuerdo a la terminación del DNI del padre o madre. En la provincia de Buenos Aires no se permitirán los paseos y solo se autoriza a que los niños y jóvenes acompañen a uno de sus padres a realizar las compras, en caso de que no pueda quedarse en su casa.