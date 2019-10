Pabellón Centenario: pasado y presente de un edificio histórico abandonado

Es un edificio de gran valor arquitectónico y ha sido declarado Monumento Histórico Nacional en 2010. Ubicado en el corazón de Palermo, fue construido en el marco de una de las ferias que se desarrollaron en Buenos Aires por la conmemoración del primer centenario en 1910. Sin embargo, y más allá de su relevancia, desde hace décadas está abandonado, en un lugar inaccesible y lejos de la vista de la comunidad. Si la normativa finalmente se cumple, el Pabellón Centenario en algún tiempo podría volver a brillar.

A continuación, el especial desarrollado por el equipo multimedia de PERFIL (en dos capítulos) sobre ésta valiosa obra. La primera parte aborda la historia del edificio y su relevancia arquitectónica y urbanística. En tanto que la segunda indaga sobre la ley que determinó la revalorización del Pabellón y la reutilización de los terrenos circundantes; normativa que no fue aprobada por consenso, y que generó polémica con relación al destino esperable para las escasas tierras públicas disponibles existentes en la ciudad de Buenos Aires.

La memoria de la ciudad y también la mía

Por Sebastián Di Domenica

Durante muchos años, desde que vivo en la zona, he ido innumerables veces a ese gran supermercado; y una y otra vez me crucé con esa magnífica construcción de época, que se observa con claridad desde el estacionamiento de la terraza. Las llamativas molduras de su parte superior, su cúpula vidriada y el mirador en el tope, reflejan una grandeza pasada, olvidada, y tapada por las plantas que han crecido en las rajaduras de su mampostería.

Preguntar e indagar sobre el origen de este particular edificio fue el punto de partida de la investigación. ¿Por qué se encontraba así? o ¿cuál había sido el motivo de su construcción? fueron algunas de las preguntas iniciales a responder.

Pero en ese recorrido de búsqueda, sobre esta obra que se pensó para los festejos del primer centenario en 1910, de manera inesperada se sumó otro aspecto tan importante como el histórico. Una normativa de la legislatura aprobada en noviembre de 2018, que sin consenso de los vecinos ni de la oposición, determinó un posible renacer del Pabellón Centenario.

Ese proyecto aprobado por el oficialismo sin apoyo de los bloques opositores, por un lado buscaba la esperada recuperación del sitio para toda la comunidad. Pero al mismo tiempo afectaba aspectos de relevancia en la gestión política de la ciudad, y que generan polémica.

¿Cuál es el objetivo ideal para las tierras del estado en la ciudad? ¿Es recomendable construir costosos edificios (aunque sea un porcentaje menor) en potenciales espacios verdes y públicos? ¿Cuál es la mejor manera de preservar una construcción como la que la norma buscaba proteger? Son algunas de las preguntas que buscaron respuestas en el especial multimedia que se presenta a continuación.

Pero aún hay algo más. Mientras realizaba las entrevistas descubrí que yo también había estado en el Pabellón Centenario alguna vez, antes de este recorrido periodístico. El edificio que forma parte de la historia de la ciudad desde hace más de cien años, también formaba parte de la mía. Aunque yo no lo recordaba, en su interior me sellaron el documento, cuando me exceptuaron de la colimba, luego de confirmarse un diagnóstico de asma que me acompaña desde que soy un niño.

Los nervios de aquel día en el que me salvé del servicio militar obligatorio (que muy poco tiempo después dejó de existir) me impidieron fijar con claridad el contexto edilicio del hecho. Sin embargo hoy he logrado recordar algunos detalles de aquella jornada y casi no tengo dudas.

Ese magnífico edificio maltratado por el tiempo, y que hoy busca por fin un destino de museo público, forma parte de la memoria del país, de la ciudad, y también de la mía.

Pabellón Centenario: el monumento abandonado (parte I y II)

Parte I: Historia y valor patrimonial

Parte II: Recuperar el pabellón

Dirección: Sebastián Di Domenica y Facundo Iglesias

Investigación periodística y guión: Sebastián Di Domenica

Edición e imagen: Nahuel Silvestro