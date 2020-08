Temporada Gollan: "Sin vacuna, es inimaginable lo de cientos de miles de personas a la Costa"

El coronavirus no da respiro y este jueves 6 de agosto Argentina alcanzó los máximos números de infectados y fallecidos desde el inicio de la pandemia. Con ese cuadro de fondo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, insistió en que declaraciones radiales en que “es impensado agregar actividades”, volvió a amagar con “apretar el botón rojo y cerrar de nuevo si la situación se desmadra” y apuntó a la todavía lejana termporada de verano 2020-21, vaticinando que "si no hay vacuna, es inimaginable que cientos de miles de porteños y bonaerenses del Conurbano vayan a la Costa".

"Llevarían la enfermedad en forma masiva”, dijo el ministro en declaraciones a Radio Impacto (AM1440), y un rato antes había hablado con Futurock, indicando que "como estamos hoy, es impensado agregar actividades; hay que ver en unos días cómo viene y tenemos que tener el botón rojo a mano para apretarlo si se disparan los casos".

"La historia cambiará cuando llegue la vacuna o si se comprueba que el suero autoinmune es eficaz, eso permitirá gestionar la pandemia de otra manera", señaló Gollan, que también se refirió a la el apodo de 'Doctor Muerte' que le había dedicado el ex senador Miguel Angel Pichetto: "Bueno, la verdad es que no ayuda para nada que a uno le digan así, pero mientras no haya vacunas, no hay otra cosa por hacer”.



“Estamos con un ojo mirando permanentemente la ocupación de camas en terapia intensiva para ver si se llega a una situación critica”, dijo el ministro bonaerense, rechazando que "se quiera instalar que, a partir de ahora, es todo apertura y no es así”.





“La única manera de evitar cuando estemos muy cerca de la saturación del sistema, será hacer algo diferente y va a haber que quitar circulación en base a actividades que se están permitiendo”, destacó Gollan.

El ministro también se refirió a las imágenes que se difundieron este jueves 6 de agosto sobre un grupo de personas sin barbijos en la vereda de un bar en el barrio de Recoleta y opinó: “Vi esa foto y pensé que era 'fake', la verdad que hay una tendencia de una irresponsabilidad muy grande de un sector de la sociedad, pero uno no puede apelar solo a eso". "También debo decir que hay un montón de gente que se está cuidando y sale solo para lo imprescindible. Aunque con un 30% que no cumple, puede pasar eso”, dijo en alusión a la suba de casos.

“El virus va a intentar todo el tiempo contagiar y como acá (en AMBA) está el grueso de las actividades sociales y económicas, es obvio que va a intentar correrse a otros lugares de la provincia y el país. El día que tengamos la vacuna, se va a terminar el problema; mientras tanto, tenemos que convivir con esto", precisó Gollan, considerando que "hay que pensar que la vacuna va a estar el año que viene".

