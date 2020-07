Pichetto: "Gollán es el ministro de la muerte que nos anticipa el colapso"

El integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) Miguel Ángel Pichetto definió hoy al titular de la cartera de Salud bonaerense, Daniel Gollán, como "el ministro de la muerte" que "anticipa el colapso" sanitario del país.

"Gollán es el ministro de la muerte, que nos anticipa el colapso, sigue el miedo y la desesperanza de los argentinos", sostuvo el ex senador nacional.

En declaraciones radiales, el ex candidato a vicepresidente cuestionó la posibilidad de que continúe el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus. "Si no se pone en marcha la rueda de la economía, estamos perdidos y habrá una catástrofe económica. En Provincia tuvieron 130 días de cuarentena y ahora nos quieren meter de nuevo", se quejó.



Daniel Gollán: "Si sigue este ritmo, las camas de terapia intensiva pueden colapsar en agosto"

Sobre la reforma judicial que hoy presentará el presidente Alberto Fernández, señaló que: "En este momento y en estas circunstancias no es conveniente iniciar este debate", sostuvo el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

En declaraciones radiales, remarcó que la alianza opositora "no está participando" en el Consejo Asesor de la reforma judicial "a través de ningún representante". "Esta convocatoria a un grupo de juristas, algunos identificados con el Gobierno, tiene un resultado cantado: el de la ampliación de la Corte", se quejó Pichetto.



Fernández presenta la reforma judicial pero la oposición se resiste a asistir

En ese sentido, cuestionó la incorporación del abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. "La incorporación de Beraldi no es conveniente más allá de sus capacidades como abogado. Vamos a esperar a ver qué pasa pero Juntos por el Cambio no participa, no tiene representantes", insistió.