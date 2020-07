Pichetto, de la "cuarentena boba" al "vende humo de Lavagna que nos robó seis puntos"

Siempre se caracterizó por su frontalidad. Hoy como uno de los referentes de Juntos por el Cambio, tras haber sido candidato a vicepresidente, el ex senador nacional, Miguel Pichetto criticó duramente el aislamiento social y obligatorio y también la política social del Gobierno de Mauricio Macri. Además, trazó un duro panorama con respecto a la crisis económica que se viene producto de la pandemia, en otro tramo de una larga charla que brindó por Zoom a un grupo de dirigentes del PRO y cuya primera parte anticipó PERFIL.

Todo se dio en una charla virtual que encabezo Ramón Lanús, ex funcionario nacional y dirigente bonaerense de San Isidro del PRO, quien ofició de moderador.

“Venezuela es uno de los temas divisores de aguas”, arrancó Pichetto, para diferenciar la política internacional de Cambiemos con el del Frente de Todos.

Luego comenzó a desarrollar la idea de “pobrismo” como eje central de las políticas públicas. “El pobrismo es la dependencia absoluta del Estado. Tiene un componente cultural. El debate en Argentina no es el judicial, eso es el entrenamiento: el debate es si vamos a ser un país del cultural, si vamos restablecer la cultura del trabajo que hizo grande este país”, dijo, ante la consulta de Lanús sobre qué entendía como “pobrismo”.

“Hay una derrota cultural desde los ochenta y un triunfo de la izquierda argentina, una construcción intelectual donde los periodistas y los comunicadores sociales formados en las universidades públicas, juegan por izquierda, son todos buenos, almas puras y generosas. Que vengan todos a la Argentina, los que delinquen se pueden quedar, los que roban y matan y son extranjeros se pueden quedar en el país. Planes para todos: al mes que se quedan en Argentina ya tienen un plan, acceso a la salud, a la educación, la AUH”, siguió el ex senador nacional.

“En esta pandemia seguimos recibiendo extranjeros que entran por fronteras abiertas que vienen a atenderse a los hospitales argentinos”, criticó. Y, en ese marco, aprovechó para criticar duramente al Papa. “El pobrismo es una construcción electoral construida desde el Vaticano, desde el Papa Francisco. Que la Argentina tiene que ser más pobre y más justa, esta es su visión. Esto no es en contra de la Iglesia. Esto con el Papa Francisco se convierte en una Iglesia clasista: ser pobre viene con una supremacía de la moral. Y esto consolida un modelo de pobreza y donde el Estado es dador de planes y AUH”.

“Todo empieza en 2001 con los planes Jefas y Jefes, que se fueron ampliando y hoy es un monstruo. Parte de los recursos que el Estado debería poner en la producción, en bajar la presión impositiva se va en la seguridad social. Cuidado: porque es una política, la del pobrismo, que permite contener a los sectores y utilizarlos electoralmente”, disparó.

Y agregó: “En un país que va a tener 50% de pobreza el que tiene el poder del Estado está en condiciones más competitivas para ganar elecciones. No hay que ser ingenuos ante este modelo. La pérdida de los sectores medios es una preparación para la consolidación de un proyecto de poder: el Estado a cargo como gran padre protector, algo parecido a lo que experimentamos en esta cuarentena”.

En ese momento de su alocución aprovechó para criticar duramente el aislamiento social y obligatorio. “Esta cuarentena larguísima, casi boba, donde la gente ha sufrido muchísimo. La verdad que los muertos que anunciaron no aparecen. 2.300 muertos es doloroso para quienes perdieron un familiar, pero en términos de estadística, el daño que ha hecho esta parálisis económica de más de 125 días…”, dijo.

“Esta cuarentena interminable, con restricciones casi absolutas. Es el gobierno de los epidemiólogos, estos fanáticos de la salud que han condenado a la Argentina, un país frágil, a una crisis profunda en lo económico”, ahondó Pichetto.

En ese contexto, expresó: “Horacio Rodríguez Larreta ha mostrado actitudes, ha tenido realismo, y ha decidido empezar a abrir para marcar una identidad propia, para que se desarrolle la actividad económica, que se muevan las Pymes. Y que se termine con el espíritu policial: que te saquen el registro… lo conversé con Horacio”.

En otro tramo de la charla, habló del tema electoral y evaluó: “En la tercera sección electoral es donde se ganan y se pierden elecciones. Y ahí perdimos por más de 20 puntos la elección”. Y agregó: “En 2021 hay que poner toda la carne a la parrilla: hay que recuperar espacios en Diputados y en senadores. Si no hay una buena elección en 2021 no ganamos ni tomamos el poder en 2023”.

En términos electorales, también repartió críticas. “Hubo mala praxis en la construcción electoral. (Juan José) Gómez Centurión y el señor (José Luis) Espert nos robaron tres puntos. Y (Roberto) Lavagna, que es otro gran de vendedor de humo, nos robó seis puntos, seis puntos y medio. No implicaba ningún voto cambio, fue un voto que la sociedad dispersó. No tuvimos tiempo. No quiero hacer autocrítica, pero algo hay que decir”.

CP