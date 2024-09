Para Dybala, una noche 10: volvió a la Selección, lució la camiseta de Messi y selló la victoria

Para Paulo Dybala, la victoria de Argentina frente a Chile por 3-0 tuvo matices muy especiales. El primero es que volvió a las convocatorias de Scaloni, luego de verse marginado de la lista que ganó la Copa América, "La verdad, creí que no iba a entrar, pero ante el problema que tuvo Alexis (Mac Allister tuvo que salir conun dolor en el segundo tiempo) me tocó entrar y creo haber cuando uno se pone esta camiseta, tiene que dar siempre lo mejor".

Ya cuando el resultado era pasado, el volante de la Roma señaló en TyC que "cuando se pone esta camiseta, se tiene que dar lo mejor".

"Pensé que no iba a estar, pero me tocó volver y juga, es una gran alegría..." contó luego del encuentro el jugador argentino, indicando que su función en el grupo por estos días es "trabajar y estar listo para cuando el técnico crea que puedo aportar". En cuanto al peso de la legendaria camiseta con el 10 que luce habitualmente el lesionado Leo Messi, Dybala relativizó el tema y dijo que que dicó que el cordobés in que la decisión de que luciera la mítica casaca "la tomó el cuerpo técnico, no hablaron conmigo del tema".

Julian Alvarez también volvió al gol

Otra de las caras felices del vestuario argentino era la de Julián Alvarez, que resolvió el partido a los 39 minutos del segundo tiempo con un tremendo golazo desde afuera del área, confesó: "Cuando la clavé me caí y vi que había pegado en el travesaño, por eso pensé que había picado y salido afuera".

Con respecto a su llegada al Atlético de Madrid de España, donde comparte plantel con varios argentinos de la Selección, indicó: "Uno trata de estar siempre preparado y de adaptarse lo antes posible. En Madrid me trataron muy bien en estos días que tuve". Sobre el duelo del martes con Colombia, el exdelantero de River consideró que "va a ser muy difícil, más después haber jugado la final de la Copa América".

Por último, el defensor Cristian "Cuti" Romero destacó el hecho de celebrar las obtención de la Copa América con el público albiceleste al señalar: "Es hermoso, la verdad que faltaba esa cuota de festejar con la gente". "También es hermoso todo lo que está logrando este grupo, emociona y seguimos con esas ganas de siempre de lleva a la Selección a lo más alto", inidicó. "Todo lo que conseguimos fueron logros nuestros pero todo lo armó el entrenador, nadie nos regaló nada y ahora queremos seguir ganando".

NA/HB