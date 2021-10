Paula Español insiste en que "no hay razones para que aumenten los precios de alimentos"

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó que "no hay razón para que haya aumentos de precios en los alimentos" y en los productos de consumo masivo, y remarcó que continuará trabajando, como lo viene haciendo en las últimas semanas, con los productores y los supermercados para "evitar que haya subas de precios especulativas".



"Tanto las reuniones con las empresas alimenticias y de consumo masivo como con los supermercados tienen el fin de que establezcamos reglas claras para trabajar en los próximos meses porque queremos mantener la previsibilidad y evitar suba de precios especulativas", dijo Español a la agencia Télam.



La Secretaria subrayó que "el incremento de la demanda, que se está consolidando, no tiene que tener un correlato en el incremento de precios".



Y en ese sentido afirmó que "no hay razón para que haya aumentos porque las empresas tienen capacidad para abastecer estos productos".



La semana pasada la funcionaria se reunió con las autoridades de las principales cadenas de supermercados del país, con el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de los consumidores.



La convocatoria tuvo como eje principal continuar coordinando la aplicación de los distintos programas impulsados desde la Secretaría como los son Precios Cuidados y Cortes Cuidados, exclusivamente enfocado en productos de carne bovina.



Además, se plantearon claves para seguir cuidando el acceso a los productos de la canasta básica, fortalecer el monitoreo de las iniciativas y aumentar las inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Góndolas.



"Queremos incentivar el consumo porque pone a girar la rueda de la economía con más producción y empleo, pero protegiendo el fortalecimiento de los salarios y el poder adquisitivo de las y los argentinos", sostuvo Español, quien señaló que "desde la Secretaría de Comercio Interior realizamos monitoreos y ponemos en uso todas las herramientas que nos permiten analizar la decisión de cuáles son las pautas razonables".



En el encuentro, realizado el lunes pasado, por el sector privado estuvieron presentes Guillermo Calcagno, de Coto; Nicolás Braun, de La Anónima; Pablo Lorenzo, de Carrefour; Joaquín Santacoloma, de Cencosud; Martín Tolcachir, de Día; Ramón Quagliata, de supermercados Libertad; y Juan Quiroga, de Changomás.



"Se reafirmó la continuidad de estas mecánicas de trabajo que ambas partes evalúan como exitosas, reafirmando los canales de comunicación permanentes que permitan enfrentar el último trimestre del año en forma óptima", indicó la Asociación Supermercados Unidos (ASU), al término del encuentro.



La reunión con los supermercados se suma a otros encuentros que Español inició durante la semana previa con las principales compañías de consumo masivo, como P&G, Arcor y Molinos Río de la Plata, y que continuó en esta última como La Serenísima y Unilever.



Para la próxima semana, Comercio Interior citó a los representantes de los supermercados mayoristas y los autoservicios, y a más empresas de consumo masivo.



Estos encuentros se enmarcan también en las negociaciones por la renovación del Precios Cuidados que vence el próximo jueves 7 de octubre, y la intención de Comercio Interior es volver a extenderlo hasta comienzos de enero de 2022.



La última actualización del Precios Cuidados fue a comienzos de julio último, con la incorporación de cerca de 40 productos, hasta conformar una canasta de 700 artículos.



En lo que va del año, la canasta de productos tuvo tres aumentos en forma trimestral de enero a julio, que totalizaron 16,2%, y ahora vendrá el último incremento del año.



Según los datos que manejan en la Secretaría, los Precios Cuidados representan en promedio el 10% de las ventas de los supermercados que participan del programa.



En enero de este año la renovación del Precios Cuidados incluyó 260 productos nuevos y un incremento promedio de los precios del 5,6 %.



En abril, la canasta pasó a contener 670 referencias con un aumento de precios de 4,8% en promedio.



En julio, el aumento promedio en los precios fue del 5%, e incrementó en un 45% la presencia de marcas y líneas de productos lácteos, tras un acuerdo con los fabricantes.