Para que soporten el calor, le dan a los animales de Roma helados de frutas frescas, cereales y pescado

La intensa ola de calor que azota a Roma obligó a extremar las medidas para que los animales pasen las altas temperaturas de la mejor manera posible. Así inventaron de manera muy creativa los helados de frutas frescas, cereales, pescado y carne que prepararon los cuidadores del parque.

Las altas temperaturas seguirán toda la semana. A este panorama se le suma la intensa sequía que atraviesa Italia lo que podría derivar en cortes de agua hasta que se decrete el estado de emergencia como indicó el Ministerio de Sanidad de dicho país.

Un paseo por la mejor heladería

Un grupo de macacos japoneses se abalanzó sobre los helados de ciruelas, plátanos, melones y de cereales que los empleados lanzaron directamente a su piscina.



En tanto, Samantha y Boomer, la pareja de leones marinos, degustó cubitos de hielo a base de pescado, mientras que los felinos disfrutaron de helados a base de carne y sangre.

Además de la comida, Sofía, una elefanta asiática, recibió duchas frías para soportar los 39° grados del martes en Roma.

El oso panda no se quedó afuera y recibió lo suyo. Una gigante torta helada decorada con fruta congelada.



El director del zoo, Yitzhak Yadid, espera que las altas temperaturas no se extiendan: "El calor llegó antes y estoy un poco preocupado por nuestros animales, no es fácil para ellos. Espero que no dure todo el verano, porque estas temperaturas récord no son fáciles de soportar para nadie".



Télam / MCP / ED