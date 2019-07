Paro de colectivos: el viernes 12 de julio no habrá servicio por reclamo salarial

En la reunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los representantes empresariales de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) no se llegó a un acuerdo por el reclamo de aumento salarial del gremio. Por lo tanto, el sindicato anunció para el viernes 12 de julio un paro de actividades con movilización, en caso de que no se logre un entendimiento hasta el jueves 11 de julio.

El sindicato de choferes pide que se reconozca a nivel nacional el acuerdo salarial de 20% de aumento más un bono de 16 mil pesos en tres cuotas al que se llegó en la Ciudad de Buenos Aires. La UTA señaló mediante un comunicado que luego de la finalización de la conciliación obligatoria no se llegó a un acuerdo entre las partes.

“No se encontró siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país", sostuvieron en el comunicado. Por eso, resolvieron realizar un paro con movilización para el día 12 de julio, “como medida de protesta por la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios", según detallaron en el texto.

Desde el sindicato apuntaron no sólo contra el sector empresario sino además contra el gobierno nacional y las autoridades provinciales por no resolver la situación. "Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios no solamente al sector empresario, que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical", sumaron.

Roberto Fernández, secretario general de UTA, dijo en diálogo con Cadena 3 que si hasta el jueves 11 no llegan a un acuerdo, “el 12 realizaremos un paro en todas las empresas y las provincias que no paguen el salario, que acordamos en Capital Federal". En ese sentido, argumentó que "no reconocen el salario acordado en Capital para todo el país”, un básico de 41 mil pesos hasta agosto, que después llega a 45 mil pesos.

“Los empresarios hablan que los gobiernos provinciales no le dan subsidio. Es un tema que tienen que arreglar entre ellos. Nosotros queremos cobrar lo acordado", completó el sindicalista.

